Quan chức thương mại Hàn-Mỹ họp tiếp tại Malaysia vào ngày 23/9

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại, Bộ Công nghiệp thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yeo Han-koo sẽ có cuộc gặp với Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer tại Malaysia vào chiều ngày 23/9 nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), dự kiến tiếp tục tham vấn chi tiết về thuế quan.Trong thỏa thuận thuế quan đạt được vào cuối tháng 7, hai nước đã nhất trí Mỹ giảm thuế đối ứng và thuế ô tô với Hàn Quốc xuống 15%, đổi lại Seoul cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào nước này. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng do còn bất đồng về phương án thực thi cụ thể thỏa thuận.Sau cuộc tham vấn cấp chuyên viên tại Washington vào ngày 8/9 vừa qua, hai nước đã tổ chức hàng loạt các cuộc tham vấn cấp cao, như cuộc họp giữa Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Kim Jung-kwan với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tại New York ngày 12/9, cuộc họp giữa Chánh Văn phòng Yeo với Đại diện Greer ngày 16/9 tại Washington.Trong các cuộc thảo luận tiếp theo, Hàn Quốc được cho là đã yêu cầu Mỹ ký kết thỏa thuận hoán đổi tiền tệ, nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra hỗn loạn trên thị trường ngoại hối trong nước khi thực hiện các khoản đầu tư quy mô lớn vào Mỹ.Trong cuộc gặp sắp tới, ông Yeo dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề hoán đổi tiền tệ cùng với các biện pháp giải quyết vấn đề thị thực, sau vụ 317 công nhân Hàn Quốc bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp tại nhà máy pin liên doanh giữa hãng ô tô Hyundai và công ty Giải pháp năng lượng LG ở bang Georgia, Mỹ hôm 4/9.Ngoài ra, hai bên có thể sẽ trao đổi về các rào cản phi thuế quan, bao gồm lĩnh vực nông sản, chăn nuôi, luật liên quan đến nền tảng trực tuyến, và việc cho phép xuất dữ liệu bản đồ chi tiết của Hàn Quốc.