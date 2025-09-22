Tổng thống Lee Jae Myung bắt đầu chuyến thăm New York

Photo : YONHAP News

Trưa ngày 22/9 (giờ địa phương), tức 1 giờ sáng giờ Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đặt chân tới New York, bắt đầu chuyến thăm Mỹ dài 5 ngày để tham dự kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.Trong ngày đầu tiên của chuyến thăm, Tổng thống đã có buổi gặp với ông Larry Fink, Giám đốc điều hành (CEO) của BlackRock, tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới, kiêm Chủ tịch Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF).Tại đây, ông Fink bày tỏ mong muốn tích cực hợp tác, huy động nguồn vốn toàn cầu để giúp Hàn Quốc trở thành thủ đô trí tuệ nhân tạo (AI) của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đáp lại, Tổng thống Lee bày tỏ hoan nghênh ý định hợp tác của BlackRock, khẳng định sẽ duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ để tạo ra những thành quả thiết thực.Nhân dịp này, Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc cùng với BlackRock đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác toàn cầu trong lĩnh vực công nghiệp AI. Nội dung MOU bao gồm việc thảo luận hợp tác về hạ tầng AI và năng lượng tái tạo trong nước, phối hợp xây dựng “Trung tâm AI châu Á-Thái Bình Dương” tại Hàn Quốc. Văn kiện này cũng ghi rõ kế hoạch cùng chuẩn bị cho các khoản đầu tư quy mô lớn trong vòng 5 năm tới, nhằm phục vụ quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo trong lĩnh vực AI tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.Dù quy mô đầu tư chưa được tiết lộ, nhưng BlackRock hiện đang quản lý khối tài sản trị giá 12.500 tỷ USD, lớn nhất thế giới. Với quy mô như vậy, khi BlackRock đề cập đến "khoản đầu tư quy mô lớn", thông thường có nghĩa là đầu tư ở mức hàng chục tỷ USD.Tiếp theo, lãnh đạo Hàn Quốc đã tiếp kiến đoàn nghị sĩ Thượng và Hạ viện Mỹ, và tọa đàm với cộng đồng Hàn kiều vào tối cùng ngày, kết thúc lịch trình ngày đầu tiên chuyến thăm New York.Sang ngày 23/9 (giờ địa phương), Tổng thống Lee sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, dự kiến tuyên bố về sự phục hồi chủ nghĩa dân chủ của Hàn Quốc, đồng thời đề ra tầm nhìn ngoại giao của Chính phủ nhằm thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.