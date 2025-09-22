Hơn 60% thị thực nghiên cứu tại Hàn Quốc được cấp cho công dân Ấn Độ và Trung Quốc

Photo : Getty Images Bank

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 23/9 công bố số liệu cho biết từ năm 2020 đến tháng 8/2025, tổng cộng 4.629 người nước ngoài (tính cả trường hợp trùng lặp) đã được cấp thị thực nghiên cứu (E-3) để lưu trú tại Hàn Quốc.Xét theo từng quốc gia, Ấn Độ có 2.262 người, tương đương gần một nửa tổng số người nước ngoài làm nghiên cứu tại Hàn Quốc trong 5 năm qua. Trung Quốc đứng thứ hai với 518 người. Theo đó, số người làm nghiên cứu đến từ Ấn Độ và Trung Quốc chiếm đến 60,1% tổng số. Ngoài ra, các nước có số lượng người làm nghiên cứu tại Hàn Quốc lớn khác còn có Pakistan với 304 người, Iran 184 người và Việt Nam 162 người.Số lượng cấp thị thực nghiên cứu đã tăng từ 639 người vào năm 2020 lên 1.059 người năm 2021, sau đó giảm dần còn 1.031 người vào năm 2022, 835 người năm 2023 và 621 người vào năm ngoái, ghi nhận xu hướng giảm ba năm liên tiếp. Tính riêng từ đầu năm đến tháng 8/2025, số người nhập cảnh Hàn Quốc bằng thị thực nghiên cứu đạt 444 người.Nghị sĩ Lee Jeong-heon thuộc Ủy ban Khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình và truyền thông Hàn Quốc cho rằng cần giảm sự tập trung quá mức vào một số nước trong bối cảnh lượng nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài đang liên tục giảm. Ông nhấn mạnh thị thực nghiên cứu cho phép tiếp cận thông tin khoa học, công nghệ nhạy cảm, nên cần có biện pháp ứng phó từ góc độ an ninh. Trong khi mở rộng nền tảng hợp tác toàn cầu, Hàn Quốc cũng phải thiết lập cơ chế bảo đảm an ninh nghiên cứu để xây dựng cơ sở bền vững cho việc thu hút nhân tài.