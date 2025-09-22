Chính phủ Hàn Quốc gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh APEC

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) khi chỉ còn hơn một tháng nữa là sự kiện này sẽ được tổ chức tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc), từ ngày 31/10-1/11.Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong buổi gặp báo giới ngày 22/9 cho biết tiến độ thi công các cơ sở phục vụ cho Hội nghị thượng đỉnh APEC đã hoàn thành trên 95%. Chính phủ Hàn Quốc sẽ quyết định có sử dụng nguyên trạng các cơ sở này hay không, tùy theo kết quả kiểm tra an toàn tổng thể có vào cuối tháng 9.Nơi ở của các nguyên thủ quốc gia đến Hàn Quốc lần này đã được sắp xếp và hiện chưa có phàn nàn lớn nào. Được biết, lãnh đạo của 21 nước thành viên sẽ lưu trú chủ yếu tại khu du lịch Bomun (thành phố Gyeongju), song lãnh đạo của một số nước dự kiến sẽ ở tại thành phố Busan.Mặt khác, Tổng thống Mỹ và Chủ tịch nước Trung Quốc sẽ có cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC. Địa điểm có thể là phòng hội đàm song phương được chuẩn bị riêng tại Trung tâm hội nghị ở thành phố Gyeongju, hoặc một địa điểm khác như thủ đô Seoul. Quan chức Bộ Ngoại giao cho biết vấn đề địa điểm do Mỹ và Trung Quốc quyết định, và thông thường các nước thường tổ chức sự kiện ngay tại khách sạn hoặc trung tâm hội nghị.Các nguyên thủ quốc gia sẽ đến Hàn Quốc bằng chuyên cơ hoặc máy bay đặc biệt và hạ cánh tại sân bay quốc tế Gimhae (thành phố Busan), nơi được sử dụng làm sân bay chính cho Hội nghị thượng đỉnh APEC. Trong trường hợp lãnh đạo các nước nhập cảnh bằng chuyến bay dân dụng qua sân bay quốc tế Incheon (thành phố Incheon), phương án di chuyển về thành phố Gyeongju đang được xem xét gồm chuyến bay nội địa, tàu cao tốc KTX hoặc theo hình thức có đoàn xe hộ tống.Các nguyên thủ quốc gia có khả năng là sẽ sử dụng tàu cao tốc KTX dành riêng cho Hội nghị thượng đỉnh APEC. Tuy nhiên, nếu lịch trình không trùng khớp, một số lãnh đạo nước ngoài có thể phải đi chung chuyến tàu với hành khách thường khác.