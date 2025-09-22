Bắc Triều Tiên khẳng định tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị Trung-Triều

Photo : KCNA / Yonhap News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/9 đưa tin cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ngày 21/9 đã gửi thư phúc đáp, bày tỏ lời cảm ơn tới Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vì đã gửi điện mừng nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập chính quyền miền Bắc (9/9).Trong bức thư, ông Kim nhắc lại chuyến tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít của Trung Quốc (3/9) và cuộc gặp với Chủ tịch nước Tập Cận Bình, gọi đây là một cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa. Chủ tịch Kim nhấn mạnh đã cảm nhận được sâu sắc tình hữu nghị đặc biệt và sự ủng hộ kiên định từ đảng, Chính phủ và người dân Trung Quốc.Ông Kim khẳng định việc phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Trung-Triều phù hợp với yêu cầu của thời đại là lập trường kiên định của đảng Lao động Bắc Triều Tiên và Chính phủ miền Bắc. Chủ tịch Kim còn bày tỏ tin tưởng rằng trong cuộc đấu tranh chung nhằm thực hiện sự nghiệp vĩ đại của xã hội chủ nghĩa, Bình Nhưỡng và Bắc Kinh sẽ cùng thúc đẩy phát triển mạnh mẽ quan hệ hữu nghị Trung-Triều, mang lại nhiều phúc lợi lớn hơn cho người dân hai nước.Mặt khác, lãnh đạo Bắc Triều Tiên trong kỳ họp Hội đồng nhân dân tối cao vào ngày 21/9 đã khẳng định không có lý do gì để không đối diện với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngược lại, đối với chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Chủ tịch Kim nhấn mạnh không có ý định thống nhất.Bức thư lần này dài hơn so với bức thư của năm ngoái. Đặc biệt, trong bức thư lần này, lãnh đạo miền Bắc đã sử dụng những cụm từ không có trong bức thư trước đó như "hợp tác", cho thấy mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh đang được siết chặt trở lại.