Dự thảo nghị quyết của chính giới Hàn Quốc vì thành công APEC 2025

Photo : YONHAP News

Ủy ban đặc biệt về Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 22/9 đã mở phiên họp toàn thể, thông qua nghị quyết vì sự thành công của hội nghị APEC và hòa bình bán đảo Hàn Quốc.Nghị quyết nhấn mạnh việc tổ chức thành công hội nghị APEC 2025 tại Gyeongju sẽ là cơ hội trọng đại để nâng cao uy tín quốc gia, đóng góp cho hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc và sự thịnh vượng chung của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Quốc hội khẳng định sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết vì sự thành công của hội nghị.Ngoài ra, nghị quyết cũng tái khẳng định quyết tâm vững chắc đối với hòa bình bán đảo Hàn Quốc và sự ổn định của khu vực Đông Bắc Á; nhấn mạnh Hàn Quốc là điểm đến đầu tư đáng tin cậy để mở ra những con đường thương mại mới; đưa hội nghị khắc sâu hình ảnh về một cường quốc văn hóa, từ đó nâng cao vị thế quốc gia của Hàn Quốc.Dự thảo nghị quyết trên dự kiến sẽ sớm được thông qua tại phiên họp toàn thể của Quốc hội.