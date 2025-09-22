Lãnh đạo giáo phái Thống nhất Han Hak-ja bị bắt tạm giam

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 23/9 đã ban lệnh bắt tạm giam bà Han Hak-ja, lãnh đạo giáo phái Thống nhất, do lo ngại về khả năng bà này tiêu hủy chứng cứ. Trước đó, phiên thẩm định lệnh bắt tạm giam với bà Han diễn ra vào lúc 1 giờ chiều ngày 22/9 và kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ.Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra các nghi ngờ liên quan tới cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee đã đề nghị lệnh bắt tạm giam bà Han vào tuần trước, với 4 cáo buộc chính là vi phạm Luật quỹ chính trị và luật cấm hối lộ, xúi giục tiêu hủy chứng cứ, và tham ô tài sản.Bà Han bị cáo buộc đã tặng quà cho cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee những món quà đắt tiền như túi xách và vòng cổ thông qua nhân vật Jeon Seong-bae (còn gọi là pháp sư Geon Jin) để nhờ vả các vấn đề liên quan tới giáo phái.Ngoài ra, bà còn bị tình nghi thông đồng với cựu chức sắc họ Yoon của giáo phái để đưa 100 triệu won (72.400 USD) tiền quỹ chính trị cho nghị sĩ Kweon Seong-dong của đảng Sức mạnh quốc dân vào tháng 1/2022, nhằm nhờ vả thúc đẩy các vấn đề của giáo phái trong nhiệm kỳ chính quyền cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.Ngay sau khi lệnh bắt tạm giam bà Han được ban hành, phía giáo phái Thống Nhất đưa ra lập trường "khiêm nhường chấp nhận quyết định của Tòa án", khẳng định sẽ phối hợp trong quá trình điều tra, xét xử để làm sáng tỏ sự thật, khôi phục niềm tin, đồng thời xin lỗi người dân.Sau khi bắt giam được bà Han, nhóm công tố viên đặc biệt dự kiến sẽ mở rộng điều tra nhằm xác minh các cáo buộc cho rằng giáo phái Thống nhất đã huy động hàng nghìn tín đồ đăng ký làm đảng viên của đảng Sức mạnh quốc dân nhằm ủng hộ nghị sĩ Kweon trong cuộc đua giành ghế lãnh đạo đảng năm 2023.