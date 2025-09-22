Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi sự hợp tác của Quốc hội Mỹ

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm New York dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có buổi tiếp đoàn nghị sĩ Thượng và Hạ viện Mỹ.Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 23/9 ra thông cáo báo chí cho biết Tổng thống đã tiếp kiến 4 nghị sĩ thuộc Ủy ban Ngoại giao Thượng viện và Hạ viện Mỹ, trao đổi ý kiến về việc củng cố quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, mở rộng hợp tác kinh tế song phương và các vấn đề liên quan đến bán đảo Hàn Quốc.Trong số này có Hạ nghị sĩ Young Kim (đảng Cộng hòa), Chủ tịch Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Ngoại giao Hạ viện, cùng hai Thượng nghị sĩ và một Hạ nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ.Tại buổi gặp, Tổng thống chỉ ra một số ý kiến lo ngại thị trường ngoại hối Hàn Quốc có thể trở nên bất ổn trong quá trình đàm phán thuế quan Hàn-Mỹ. Tuy nhiên, ông tin rằng hai bên sẽ sớm tìm ra được giải pháp dựa trên nguyên tắc hợp lý thương mại.Tổng thống đánh giá Hội nghị thượng đỉnh thành công với Tổng thống Donald Trump hồi tháng trước đã thiết lập nền tảng để phát triển quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ thành “đồng minh chiến lược toàn diện hướng tới tương lai” bao trùm các lĩnh vực an ninh, kinh tế và công nghệ cao. Ông Lee kêu gọi Quốc hội Mỹ quan tâm và ủng hộ hơn nữa để hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.Về phần mình, các nghị sĩ Mỹ nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của Quốc hội Mỹ, bao gồm cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, về quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc. Sau sự thành công của Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ tháng trước, Quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ để củng cố hơn nữa hợp tác công nghiệp, công nghệ giữa hai nước, như ở lĩnh vực đóng tàu, sinh học, công nghiệp quốc phòng.Mặt khác, Tổng thống Lee cũng nhắc đến vụ việc hàng loạt người lao động Hàn Quốc bị bắt giữ ở bang Georgia, nhấn mạnh không được để tái diễn vụ việc tương tự. Về vấn đề này, các nghị sĩ Mỹ đồng tình về việc cần thiết cải thiện chế độ thị thực, kỳ vọng nỗ lực của hai Chính phủ sẽ góp phần thúc đẩy Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật đối tác Hàn Quốc (Partner with Korea Act).Bên cạnh đó, Tổng thống Lee tái khẳng định lập trường hoan nghênh vai trò "người kiến tạo hòa bình" của Tổng thống Donald Trump, sẵn sàng hỗ trợ như một “người dẫn nhịp” để thúc đẩy nối lại đối thoại Mỹ-Triều cũng như xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Ông kêu gọi sự quan tâm và hợp tác của Quốc hội Mỹ đối với các nỗ lực này.Các nghị sĩ Mỹ bày tỏ ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Lee trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc và xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc; cam kết sẽ tích cực hợp tác để các nỗ lực của chính phủ Seoul đạt được thành quả.