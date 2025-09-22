Hàn Quốc họp bàn ứng phó việc Mỹ mở rộng thuế quan thép, nhôm và phụ tùng ô tô

Photo : YONHAP News

Từ ngày 15/9 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ bắt đầu tiếp nhận ý kiến từ doanh nghiệp nước này về những sản phẩm phái sinh từ thép và nhôm có thể được bổ sung vào danh mục áp thuế.Mỹ hiện đang áp thuế 50% đối với thép, nhôm và các sản phẩm chứa hai nguyên liệu này căn cứ theo Điều 232 của Đạo luật mở rộng thương mại, trao cho Tổng thống quyền hạn chế nhập khẩu vì lý do an ninh quốc gia. Được biết, Washington có kế hoạch mở rộng danh mục các mặt hàng thuộc diện này. Ngoài ra, từ ngày 1/10 tới, Mỹ cũng sẽ triển khai quy trình nhằm mở rộng áp thuế đối với phụ tùng ô tô.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 23/9 đã tổ chức cuộc họp đối sách với các doanh nghiệp trong nước liên quan tới các động thái trên của Mỹ. Tại cuộc họp, Bộ Công nghiệp đề nghị các doanh nghiệp tích cực trình ý kiến phản đối đề xuất của doanh nghiệp Mỹ, cả dưới danh nghĩa chi nhánh tại Mỹ, nhà nhập khẩu và đối tác mua hàng.Các bên tham gia đã thảo luận sâu về phương hướng và nội dung cụ thể khi soạn thảo văn bản ý kiến phản bác. Đặc biệt, Bộ Công nghiệp sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp hội trong nước soạn thảo văn bản ý kiến phản đối thông qua dịch vụ tư vấn của Phòng Thương mại và công nghiệp (KORCHAM). Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ chặt chẽ trong việc soạn thảo ý kiến liên quan đến quy trình bổ sung đối tượng áp thuế với mặt hàng phụ tùng ô tô dự kiến được Mỹ khởi động vào tháng 10.Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục theo dõi sát sao động thái mở rộng danh mục áp thuế của phía Mỹ, nhanh chóng chia sẻ thông tin cho doanh nghiệp qua các kênh trao đổi định kỳ công-tư đang được triển khai từ tháng 2.