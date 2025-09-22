Photo : YONHAP News

Trang âm nhạc Billboard (Mỹ) ngày 22/9 (giờ địa phương) cho biết ca khúc "Golden" trong bộ phim hoạt hình của nền tảng Netflix "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop) đã tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100", ghi nhận lần thứ 6 vươn lên vị trí này.Ca khúc "Golden" lần đầu góp mặt trên bảng xếp hạng đĩa đơn này vào hồi tháng 7 và đã trụ vững trong bảng xếp hạng suốt 13 tuần liên tiếp, đồng thời giữ ngôi đầu bảng trong 5 tuần liên tiếp.Billboard cho biết đây là ca khúc do nhân vật hoạt hình thể hiện có thời gian đứng đầu bảng xếp hạng Billboard lâu nhất.Ngoài "Golden", các ca khúc khác trong album nhạc phim (OST) của "KPop Demon Hunters"cũng đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng "Hot 100" lần này. Cụ thể, ca khúc "Soda Pop” xếp hạng 5, "Your Idol" đứng thứ 6 và "How It’s Done" ở vị trí thứ 10.