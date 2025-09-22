Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật tái khẳng định nguyên tắc phi hạt nhân hoá Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 23/9 cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun một ngày trước đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nhật Bản Iwaya Takeshi tại New York (Mỹ), bên lề cuộc họp cấp cao lần thứ 80 của Liên hợp quốc.Tại đây, quan chức ba nước đã ra tuyên bố chung, đánh giá những thành quả trong hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật và phối hợp ứng phó với vấn đề an ninh mạng, cũng như nhất trí duy trì hợp tác chặt chẽ về chính sách đối với Bắc Triều Tiên trên cơ sở giữ vững nguyên tắc phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc và trạng thái răn đe đối với Bình Nhưỡng.Ngoại trưởng Cho nhấn mạnh cần tích cực hợp tác để thúc đẩy nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên, hướng đến tiến triển thực chất trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân và đem lại hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Việc Seoul, Washington và Tokyo cùng tái khẳng định nguyên tắc này đang nhận được nhiều sự chú ý khi truyền thông miền Bắc ngày 22/9 đưa tin cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong kỳ họp Hội đồng nhân dân tối cao đã khẳng định có thể gặp Mỹ nếu Washington từ bỏ mục tiêu phi hạt nhân hóa.Bộ trưởng Ngoại giao ba nước cũng trao đổi quan điểm về phương án tăng cường hợp tác kinh tế, an ninh và phối hợp trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến.Về việc người Hàn bị bắt giữ tại Mỹ gần đây, Bộ trưởng Cho nhấn mạnh cần cải thiện chế độ để ngăn ngừa vụ việc tương tự tái diễn, kêu gọi Washington áp dụng biện pháp đặc biệt như triển khai chế độ thị thực mới. Đáp lại, Ngoại trưởng Rubio cho biết đây là vấn đề song phương chứ không thuộc khuôn khổ thảo luận ba bên, cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ để giải quyết sớm vấn đề này dựa trên mối quan hệ đồng minh hữu nghị.Mặt khác, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 22/9 cho biết sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vào hồi tháng 8, Seoul đang có các cuộc thảo luận ý nghĩa với Washington về việc tăng cường hợp tác điện hạt nhân, an ninh năng lượng như làm giàu và tái xử lý nhiên liệu hạt nhân, bảo đảm nguồn nhiên liệu ổn định. Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục tham vấn với Mỹ, nên hiện chưa thể chia sẻ chi tiết.Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun trong buổi phỏng vấn với báo Hankyoreh vào ngày 22/9 cho biết hai nước đã đạt được thỏa thuận sơ bộ theo hướng nới lỏng hạn chế đối với việc làm giàu uranium và tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Nội dung này sẽ được đưa vào văn kiện thỏa thuận cuối cùng sau khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc đàm phán về thuế quan.