Khởi động tổng vệ sinh toàn Hàn Quốc trước thềm Hội nghị APEC

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 22/9 đã tổ chức sự kiện khai mạc "Tuần lễ làm mới Hàn Quốc" tại cảng Gungpyeong thuộc thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi.Bộ Hành chính và an toàn chỉ định khoảng thời gian 10 ngày từ 22/9 đến 1/10 là giai đoạn tập trung dọn dẹp rác thải trên toàn quốc, và sẽ phối hợp với các Bộ ngành liên quan để tiến hành tổng vệ sinh tại những khu vực dễ phát sinh rác thải như vùng ven biển (Bộ Hải dương và thủy sản), dọc các tuyến đường bộ (Bộ Địa chính và giao thông), sông ngòi, công viên (Bộ Môi trường) và khu vực nông thôn (Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực).Các chính quyền địa phương sẽ phối hợp ở các cấp với nhau, đồng thời hợp tác với khối tư nhân như các tổ chức tình nguyện, để tiến hành tổng vệ sinh tại các khu chợ đầu mối truyền thống, khu dân cư đông đúc, cơ sở công cộng tập trung đông người cũng như các điểm du lịch chính. Ngoài ra, Chính phủ còn triển khai chiến dịch vận động tổng vệ sinh trên cả nước.Bộ Hành chính và an toàn cũng sẽ xúc tiến chương trình trong đó các tình nguyện viên thuộc Seoul và hai địa phương lân cận (tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon) sẽ đến những vùng nông thôn ngoài thủ đô để hỗ trợ công tác dọn rác tại những điểm dễ phát sinh ô nhiễm.Sự kiện khai mạc ngày 22/9 quy tụ sự tham gia của hơn 800 người, trong đó có các quan chức Bộ Hành chính và an toàn, Bộ Nông lâm, Bộ Môi trường, Bộ Địa chính và giao thông, Bộ Hải dương và thủy sản, tình nguyện viên từ 17 tỉnh, thành, các tổ chức dân sự. Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu đã cùng tham gia hoạt động thu gom rác ven biển.Bộ Hành chính và an toàn cho biết trong mùa hè năm nay, lượng rác thải biển phát sinh do mưa lớn ước tính lên tới 10.000 tấn, trong khi trên đất liền, như các khu vực đất rừng và bãi bỏ hoang, lượng rác thải không được xử lý lên tới 110 nghìn tấn. Tình trạng này đã trở thành vấn đề xã hội nghiêm trọng đến mức Tổng thống Lee Jae Myung phải trực tiếp nêu ra trong cuộc họp Nội các ngày 22/9.