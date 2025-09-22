Thành phố Seoul triển khai xe buýt tự hành Cheonggye A01 từ ngày 23/9

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 23/9 cho biết tuyến xe buýt tự hành mang tên "Cheonggye A01" đã chính thức đi vào hoạt động quanh khu vực suối Cheonggye (Thanh Khê) từ ngày 23/9."Cheonggye A01" là xe buýt tự hành phát triển hoàn toàn bằng công nghệ tại Hàn Quốc, được trang bị màn hình lớn hiển thị trạng thái vận hành và thông tin hành trình, cùng thang nâng hỗ trợ cho người sử dụng xe lăn.Đây là lần đầu tiên một xe buýt tự hành không có ghế lái và vô lăng được đưa vào hoạt động tại Seoul. Xe có sức chứa 8 hành khách, cùng một tài xế đi cùng để đảm bảo an toàn trong tình huống khẩn cấp.Hai xe tự hành sẽ vận hành khứ hồi trên quãng đường 4,8 km từ quảng trường Cheonggye đến đường số 5 Cheonggye (Cheonggye 5-ga) (chợ Gwangjang), dừng tại 11 trạm ở cả hai chiều. Giờ hoạt động vào các ngày trong tuần là từ 10 giờ sáng đến 4 giờ 50 phút chiều, với 11 chuyến mỗi ngày. Mỗi chuyến cách nhau 30 phút.Xe buýt tự hành sẽ được vận hành miễn phí trong giai đoạn đầu, và dự kiến thu phí từ nửa đầu năm 2026. Sau khi bắt đầu thu phí, hành khách có thể sử dụng thẻ giao thông không giới hạn "Climate Card" để đi không giới hạn và được giảm giá khi chuyển tuyến, tương tự như tàu điện ngầm và các phương tiện công cộng khác.Thành phố Seoul cho biết sẽ tiếp tục nâng cấp công nghệ, xem xét mở rộng tuyến và triển khai vận hành ban đêm trong thời gian tới.