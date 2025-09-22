Chính phủ Hàn Quốc thông qua luật sửa đổi gia hạn điều tra ba vụ án lớn

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp Nội các ngày 23/9 do Thủ tướng Kim Min-seok chủ trì, Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua ba dự thảo sửa đổi Luật đặc biệt về thành lập Nhóm công tố đặc biệt, điều tra vụ thiết quân luật, các nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, và vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh khi tìm kiếm nạn nhân mất tích trong mưa lũ.Theo nội dung sửa đổi, thời hạn điều tra của ba Nhóm công tố viên đặc biệt có thể gia hạn thêm 30 ngày so với luật hiện hành. Công tố viên đặc biệt có thể tự quyết gia hạn hai lần, mỗi lần 30 ngày, và có thể kéo dài thêm 30 ngày nữa nếu được Tổng thống phê chuẩn.Luật sửa đổi cũng cho phép mở rộng quy mô nhân lực cho Nhóm công tố viên đặc biệt lên tới hàng chục công tố viên, công chức. Các phiên tòa xét xử có thể được phát trực tiếp nếu được công tố viên đặc biệt hoặc bị cáo đề nghị, trừ khi có những lý do đặc biệt ngăn cản.Ba dự thảo sửa đổi nói trên sẽ chính thức có hiệu lực sau khi được Tổng thống Lee Jae Myung phê chuẩn và hoàn tất quy trình đăng công báo.