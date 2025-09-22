Google Maps hiển thị sai tên đảo Dokdo của Hàn Quốc tại 42 nước trên thế giới

Photo : YONHAP News

Giáo sư Seo Kyoung-duk đến từ Đại học nữ Sungshin (Hàn Quốc) ngày 23/9 đã nhờ những người theo dõi trên mạng xã hội gửi thông tin về cách các quốc gia khác nhau hiển thị tên gọi của đảo Dokdo của Hàn Quốc trên Google Maps.Kết quả cho thấy Google Maps đã ghi sai tên gọi đảo Dokdo thành đảo “Liancourt” (Liancourt Rocks), tên gọi đảo Dokdo của Hàn Quốc được Mỹ lựa chọn nhằm thể hiện quan điểm trung lập đối với vấn đề tranh chấp chủ quyền giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Tên gọi này được hiển thị tại 42 nước trên thế giới như Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Thụy Điển, Australia, New Zealand, Ấn Độ và Việt Nam.Giáo sư Seo cho biết kết quả này không khác so với kết quả cuộc khảo sát cách đây ba năm đối với 26 quốc gia. Điều này cho thấy Google vẫn không có động thái sửa đổi mặc dù đã nhiều lần bị kiến nghị.Khi tìm kiếm đảo Dokdo trên Google Maps tại Hàn Quốc, địa danh này vẫn được hiển thị là đảo Dokdo. Tuy nhiên, khi tìm kiếm tại Nhật Bản, nơi này lại hiển thị tên theo lập trường của Chính phủ nước này là Takeshima, tên Tokyo gọi đảo Dokdo.Google Maps trước đó từng gây ra tranh cãi khi hiển thị sai Bảo tàng Dokdo tại huyện Ulleung (tỉnh Bắc Gyeongsang) thành Nhà tưởng niệm cố Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành. Ngoài ra, khi tìm kiếm sân bay Dokdo, ứng dụng Google Maps cũng chỉ dẫn sai người dùng đến sân bay trên đảo Tsushima (Nhật Bản).Giáo sư Seo nhấn mạnh trong bối cảnh dịch vụ bản đồ của Google được sử dụng như một tiêu chuẩn toàn cầu, những lỗi này không phải là sự cố nhỏ mà liên quan trực tiếp đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Ông Seo kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc có biện pháp ứng phó cứng rắn hơn đối với vấn đề này.