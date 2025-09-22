Tổng thống Lee Jae Myung phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Trong ngày 23/9 (giờ địa phương), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có bài phát biểu đầu tiên tại kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới, diễn ra tại New York (Mỹ).Là người phát biểu thứ 7 trong số lãnh đạo của hơn 190 quốc gia, Tổng thống Lee nhấn mạnh mỗi khi chủ nghĩa dân chủ rơi vào khủng hoảng, Hàn Quốc luôn vươn dậy bằng sức mạnh bất khuất. "Cuộc cách mạng ánh sáng" của người dân Hàn Quốc trong mùa đông năm ngoái chống lại "bóng tối" của cuộc nổi loạn chính là minh chứng lịch sử cho thành tựu rực rỡ của tinh thần Liên hợp quốc.Tổng thống cũng tuyên bố một “Đại Hàn Dân Quốc mới”, ngọn đèn soi sáng cho người dân toàn thế giới, đã trở lại một cách mạnh mẽ hoàn toàn. Ông cam kết Hàn Quốc sẽ thực hiện đầy đủ vai trò của một cường quốc có trách nhiệm, bảo vệ các giá trị mà Liên hợp quốc đề cao đó là tự do, nhân quyền, bao trùm và đoàn kết.Bên cạnh đó, Tổng thống Lee cũng công bố chính sách bán đảo Hàn Quốc, hướng tới hòa bình cùng chung sống và phát triển. Lãnh đạo Hàn Quốc đề ra sáng kiến "E.N.D" trên cơ sở ba nguyên tắc: tôn trọng thể chế của đối phương, không theo đuổi thống nhất theo hình thức sáp nhập thể chế, và không tiến hành các hành vi thù địch. “E.N.D” là chữ cái đầu của các từ tiếng Anh “Exchange – Normalization – Denuclearization” (Giao lưu – Bình thường hóa quan hệ – Phi hạt nhân hóa). Mục tiêu của sáng kiến này là chấm dứt thời kỳ đối đầu và thù địch trên bán đảo Hàn Quốc.Ông Lee nhấn mạnh phi hạt nhân hóa là nhiệm vụ quan trọng nhưng không thể giải quyết trong ngắn hạn, do đó cần tìm kiếm giải pháp hợp lý trên cơ sở nhận thức một cách sáng suốt. Cùng với đó, Tổng thống kêu gọi sự hợp tác của cộng đồng quốc tế đối với giải pháp phi hạt nhân hóa ba giai đoạn là “Tạm dừng – Thu hẹp – Giải trừ".Ngoài ra, ông cũng cho rằng đổi mới công nghệ do trí tuệ nhân tạo dẫn dắt có thể góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu như khủng hoảng khí hậu, đồng thời nhấn mạnh phải “sử dụng có trách nhiệm”.Trong ngày tiếp theo 24/9, Tổng thống Lee sẽ trở thành nhà lãnh đạo Hàn Quốc đầu tiên chủ trì một phiên thảo luận mở của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Hàn Quốc giữ vai trò là nước Chủ tịch luân phiên của Hội đồng bảo an trong tháng 9.