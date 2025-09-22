Hàn Quốc chuẩn bị hạ tầng giao thông cho Hội nghị thượng đỉnh APEC

Photo : YONHAP News

Chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang ngày 24/9 cho biết khoảng 20 chuyên cơ chở nguyên thủ và đoàn tháp tùng của các nước thành viên và quốc gia được mời đến Hàn Quốc để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).Các chuyến bay này sẽ chủ yếu sử dụng sân bay quốc tế Gimhae (thành phố Busan), nơi đã hoàn tất công tác cải thiện quá trình vận hành phục vụ cho các chuyên cơ. Các nguyên thủ nhập cảnh vào Hàn Quốc qua chuyến bay dân dụng đến sân bay quốc tế Incheon (thành phố Incheon), có thể di chuyển đến thành phố Gyeongju bằng chuyến bay nội địa hoặc tàu cao tốc KTX được bố trí riêng cho Hội nghị thượng đỉnh APEC.Chuyên cơ riêng của các doanh nhân trên toàn cầu có khả năng sẽ hạ cánh tại sân bay Incheon hoặc sân bay Gimpo (Seoul) rồi nối chuyến nội địa đến sân bay Gimhae. Hàn Quốc đang thảo luận để tăng thêm chuyến bay nội địa tới sân bay Gimhae nhằm đáp ứng nhu cầu này. Sân bay Daegu và sân bay Pohang Gyeongju (thành phố Pohang) sẽ được sử dụng làm sân bay dự phòng.Sân bay Pohang Gyeongju, vốn không phải sân bay quốc tế, sẽ hoàn tất hệ thống về hải quan, xuất nhập cảnh, kiểm dịch trong tháng 9 này. Hiện có 8 nước thành viên, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và Đài Loan, đang khai thác các tuyến bay thẳng đến sân bay Gimhae, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập cảnh trực tiếp của nhiều đại biểu tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC.Các cơ quan liên quan sẽ theo dõi theo thời gian thực việc phân bổ sân bay và sân đỗ dành cho chuyên cơ của các nguyên thủ quốc gia, cũng như máy bay chở doanh nhân, đồng thời chuẩn bị ứng phó với các tình huống bất thường để bảo đảm hoạt động hàng không diễn ra suôn sẻ.Chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang đã chuẩn bị các đối sách bảo đảm lưu thông trên tuyến đường chính từ sân bay Gimhae đến khu du lịch Bomun (thành phố Gyeongju), cũng như nhu cầu di chuyển từ thành phố Incheon đến thành phố Gyeongju bằng tàu cao tốc KTX.Một quan chức tỉnh Bắc Gyeongsang nhấn mạnh đã chuẩn bị đối sách lấy xe buýt trung chuyển làm trọng tâm để đảm bảo sự tiện lợi và đúng giờ, cam kết sẽ theo dõi toàn diện nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc và bảo đảm an toàn cho các vị khách.