OECD dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 1% năm nay và 2,2% năm tới

Photo : KBS News

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 23/9 công bố báo cáo triển vọng kinh tế giữa kỳ, trong đó giữ nguyên dự báo về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Hàn Quốc năm 2025 ở mức 1%, tương tự dự báo đưa ra hồi tháng 6 năm nay.Bên cạnh đó, OECD nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay lên 3,2%, tăng 0,3% so với dự báo hồi tháng 6. Theo tổ chức này, hoạt động sản xuất và thương mại gia tăng nhờ các lô hàng được vận chuyển sớm trước khi Mỹ tăng thuế quan, cùng với việc các nước đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, góp phần duy trì đà phục hồi của kinh tế toàn cầu.Mặt khác, OECD dự báo tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế lớn như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc trong năm tới sẽ thấp hơn so với năm nay. Ngược lại, kinh tế Hàn Quốc được đánh giá là sẽ mở rộng đà phục hồi từ nửa cuối năm nay và duy trì xu hướng ổn định cho đến năm tới với tốc độ tăng trưởng 2,2%.Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung cùng ngày đánh giá rằng triển vọng tích cực trên phản ánh hiệu quả từ các chính sách tài khóa được Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung triển khai kể từ ngay sau khi nhậm chức, cũng như tác động tích cực từ hai đợt phát hành phiếu tiêu dùng hỗ trợ dân sinh.