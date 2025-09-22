Tâm lý tiêu dùng Hàn Quốc giảm sau 6 tháng

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 24/9 công bố kết quả khảo sát xu hướng người tiêu dùng tháng 9/2025. Trong tháng này, chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp (CCSI) đạt 110,1 điểm, giảm 1,3 điểm so với tháng 8 (111,4 điểm).Sau khi sụt giảm mạnh tới 12,5 điểm do ảnh hưởng từ lệnh thiết quân luật hồi tháng 12 năm ngoái, chỉ số tâm lý tiêu dùng Hàn Quốc đã liên tục dao động, rồi sau đó duy trì đà tăng trong vòng 5 tháng từ tháng 4-8 năm nay, tới tháng 9 lại giảm.Chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp (CCSI) là chỉ số phản ánh nhận định của người tiêu dùng về nền kinh tế. Nếu chỉ số lớn hơn mức chuẩn 100 điểm có nghĩa là số người tiêu dùng nhận định lạc quan về nền kinh tế nhiều hơn số người có nhận định ngược lại so với bình quân dài hạn (2003-2024).Trong số 6 chỉ số cấu thành nên chỉ số CCSI, chỉ số triển vọng nền kinh tế trong thời gian tới đạt 97 điểm, giảm 3 điểm so với tháng 8, mức giảm sâu nhất. Chỉ số nhận định về tình hình nền kinh tế hiện tại đạt 91 điểm, giảm 2 điểm; chỉ số triển vọng tình hình sinh hoạt đạt 100 điểm, giảm 1 điểm; chỉ số triển vọng chi tiêu, tiêu dùng đạt 110 điểm, giảm 1 điểm.BOK giải thích chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng 9 giảm do các yếu tố bất ổn như tình trạng đình trệ của ngành xây dựng, quá trình đàm phán thuế quan Hàn-Mỹ chưa đi đến hồi kết, cũng như lo ngại về nền kinh tế thời gian tới.