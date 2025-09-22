Tổng thống Trump không đề cập tới Bắc Triều Tiên trước Đại hội đồng Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 23/9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không hề đề cập đến Bắc Triều Tiên.Trong nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên (2017-2020), ông Trump đã có 4 năm liên tiếp phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong đó ba lần đề cập khá nhiều đến miền Bắc. Trong lần phát biểu đầu tiên năm 2017, ông Trump đã gọi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un là “gã tên lửa” (rocket man). Đặc biệt, Tổng thống Mỹ đã có những phát ngôn cực kỳ cứng rắn làm đẩy cao căng thẳng Mỹ-Triều, trong đó nhấn mạnh rằng để bảo vệ nước Mỹ và các đồng minh, lựa chọn duy nhất chính là phải phá hủy hoàn toàn Bắc Triều Tiên.Trong bài phát biểu vào năm tiếp theo 2018, ông Trump đã đưa ra một thông điệp hoàn toàn trái ngược, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong quan hệ Mỹ-Triều sau Hội nghị thượng đỉnh tại Singapore tháng 6/2018. Khi đó, ông Trump cho biết Mỹ đang đối thoại với Bắc Triều Tiên để thay thế bóng ma chiến tranh bằng nỗ lực theo đuổi hòa bình mới trên cơ sở là sự ủng hộ của nhiều quốc gia.Trong bài phát biểu vào năm 2019, thời điểm Mỹ và Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục đối thoại dù hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội tháng 2/2019 bị đổ vỡ, ông Trump cho biết đã nói với Chủ tịch miền Bắc rằng Bình Nhưỡng có tiềm năng hết sức to lớn. Để phát huy hết tiềm năng này, Bắc Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa.Tuy nhiên, trong bài phát biểu trực tuyến trước Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 2020 do đại dịch COVID-19, ông Trump lần đầu tiên không đề cập đến vấn đề Bắc Triều Tiên. Khi đó, giới phân tích cho rằng động thái này có liên quan tới tình trạng bế tắc trong đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều.Lần này, ông Trump đứng trên bục phát biểu của Đại hội đồng Liên hợp quốc sau 5 năm (6 năm nếu chỉ tính phát biểu trực tiếp), nhưng không hề đề cập tới Bình Nhưỡng trong suốt bài phát biểu kéo dài một tiếng. Thay vào đó, lãnh đạo Nhà Trắng đề cập tới vấn đề hạt nhân Iran, nhấn mạnh không thể cho phép một quốc gia tài trợ khủng bố số một thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân nguy hiểm.Có ý kiến cho rằng bài phát biểu này chỉ đơn thuần nhấn mạnh đường lối “Nước Mỹ trên hết”, nhưng mặt khác cũng có ý kiến phân tích rằng có thể Tổng thống Trump đang giữ thái độ thận trọng trước khả năng nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng.Mặt khác, khi trình bày về thành quả chính sách kinh tế của mình, ông Trump nhắc tới Hàn Quốc như một trong các trường hợp đàm phán thương mại thành công với Washington.