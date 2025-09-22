Đại sứ quán Hàn Quốc cấm du khách Hàn Quốc dính líu đến hoạt động mại dâm tại Lào

Photo : YONHAP News

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Lào ngày 18/9 đã đăng thông báo chính thức cho biết khi số lượng công dân Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài tăng, một số du khách Hàn Quốc được cho là có liên quan đến hoạt động mại dâm, thậm chí bị báo chí đưa tin.Cơ quan này nhấn mạnh đã tiếp nhận thông tin về việc một số công dân Hàn Quốc khi đến Lào vẫn có hành vi vi phạm pháp luật, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, cảnh báo hoạt động mại dâm không chỉ làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc gia, mà còn phá vỡ uy tín mà cộng đồng kiều bào Hàn Quốc đã gây dựng tại địa phương.Đại sứ quán lưu ý hoạt động mại dâm là hành vi vi phạm pháp luật Lào và có thể bị xử lý hình sự, đề nghị công dân Hàn Quốc tuyệt đối tránh để không dính líu đến vấn đề này.Theo luật Lào, người bán dâm, người môi giới hay người mua dâm đều có thể bị phạt tù từ ba tháng đến một năm hoặc bị giam giữ, kèm theo xử phạt hành chính. Các hành vi mại dâm dù có sự đồng thuận với nạn nhân bị buôn bán người, vẫn bị xem là phạm tội buôn người, với mức án từ 5-10 năm tù giam, kèm theo xử phạt hành chính và tịch thu tài sản.Đặc biệt, nếu quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi để đổi lấy tiền hoặc thu lợi khác, hình phạt sẽ từ 1-3 năm tù khi có hành vi phạm tội với lứa tuổi từ 15-17 tuổi, từ 3-5 năm tù khi thực hiện hành động trái phép với trẻ 12-14 tuổi, và từ 10-15 năm tù đối với trẻ em từ 11 tuổi trở xuống, cùng với xử phạt hành chính.Ngoài ra, hành vi sỉ nhục hoặc xúc phạm tình dục với người khác cũng có thể bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm (hoặc từ 6 tháng đến 3 năm nếu nạn nhân là trẻ em), kèm theo xử phạt hành chính.