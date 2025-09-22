Thành phố Seoul chuẩn bị đối sách đảm bảo an toàn trong Lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul 2025

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul đã chuẩn bị đối sách an toàn tổng thể cho Lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul 2025, dự kiến diễn ra ngày 27/9 tại công viên sông Hàn Yeouido.Do sự kiện hằng năm thu hút hơn một triệu người, nên chính quyền thành phố Seoul sẽ phối hợp cùng cảnh sát, lực lượng cứu hỏa, khu vực tự trị và Tập đoàn Hanwha để vận hành trung tâm an toàn tổng hợp, đồng thời tăng 13% nhân lực an ninh so với năm ngoái.Trong hai ngày 26-27/9, thành phố Seoul sẽ cùng Bộ Hành chính và an toàn, cảnh sát, cứu hỏa và các khu vực tự trị tiến hành kiểm tra thực địa chung. Tập đoàn Hanwha sẽ lắp đặt camera giám sát (CCTV) theo từng khu vực để theo dõi mật độ đám đông theo thời gian thực, nhằm nhanh chóng triển khai các biện pháp phân tán hoặc điều động nhân sự khi cần.Để ngăn chặn tình trạng bán hàng rong và hoạt động kinh doanh trái phép thường xuyên xảy ra tại sự kiện, chính quyền thành phố Seoul sẽ tiến hành kiểm soát từ một tuần trước khi lễ hội diễn ra, đặc biệt siết chặt việc sử dụng khí gas.Giao thông tại đoạn đường Yeoui (từ phía Nam cầu Mapo đến trước toà nhà 63 tầng) sẽ bị phong tỏa hoàn toàn từ 2 giờ chiếu đến 10 giờ tối ngày 27/9. Theo đó, 19 tuyến xe buýt đi qua khu vực này sẽ đổi lộ trình. Để đáp ứng nhu cầu đi lại, tuyến tàu điện ngầm số 5 sẽ tăng thêm 18 chuyến, tuyến số 9 tăng thêm 62 chuyến. Ga Yeouinaru, nằm gần địa điểm tổ chức nhất, có thể tạm ngưng việc cho dừng tàu tại ga hoặc đóng cửa ra vào nếu quá đông.Lực lượng an ninh tại 17 ga tàu điện ngầm quanh khu vực sự kiện sẽ được tăng gấp 5 lần so với thường lệ để duy trì trật tự tại ga tàu, cổng soát vé và hướng dẫn lối đi. Trong khung giờ từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối, 26 tuyến xe buýt đi qua Trung tâm trung chuyển Yeouido, ga Yeouido và ga Yeouinaru sẽ được tăng cường để phục vụ hành khách ra về.Ngoài ra, để bảo đảm an toàn, dịch vụ xe đạp công cộng "Ttareungi" và các dịch vụ cho thuê xe đạp điện, xe trượt điện tại các quận Yeouido, Mapo, Yongsan và Dongjak sẽ tạm ngừng trong ngày lễ hội.