Ra mắt Nhóm xúc tiến rút ngắn thời gian làm việc của người lao động Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 24/9 đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của "Nhóm xúc tiến lộ trình rút ngắn thời gian làm việc thực tế" với sự tham gia của đại diện người lao động, doanh nghiệp và Chính phủ.Theo số liệu năm 2024, thời gian làm việc bình quân của người Hàn là 1.859 tiếng/năm, dài hơn 151 tiếng so với bình quân Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 1.708 tiếng. Thời gian làm việc dài bị chỉ ra là một trong những nguyên nhân chính cản trở sự cân bằng giữa công việc và gia đình, giảm thiểu tai nạn lao động và nâng cao năng suất lao động.Nhóm xúc tiến sẽ tiến hành thảo luận sâu về các phương án nhằm rút ngắn thời gian làm việc thực tế xuống bằng ngưỡng bình quân OECD, như sửa đổi luật liên quan để cấm chủ lao động trả lương gộp, khuyến khích người lao động sử dụng ngày phép năm, phương án nâng cao năng suất lao động và tỷ lệ tuyển dụng, phương án cân bằng công việc và gia đình.Trong hơn ba tháng tới, Nhóm xúc tiến sẽ tổ chức các buổi tọa đàm, thảo luận công khai, dựa trên kết quả thảo luận để công bố Lộ trình rút ngắn thời gian làm việc thực tế.Cả Tổng liên đoàn lao động Dân chủ và Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc đều tham gia vào cơ chế thảo luận này. Phía doanh nghiệp có Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc (FKI), Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ) tham gia. Cựu Chủ tịch Viện nghiên cứu lao động Hàn Quốc Bae Kyu-sik và Chánh Văn phòng Chính sách lao động Bộ Tuyển dụng và lao động Kim Yu-jin làm đồng Trưởng Nhóm.Tại cuộc họp đầu tiên, Bộ trưởng Lao động Kim Young-hoon nhấn mạnh việc rút ngắn thời gian làm việc thực tế là phương án cốt lõi để vượt qua khủng hoảng mang tính cơ cấu như tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa và sự phổ biến của trí tuệ nhân tạo (AI). Việc đại diện cả ba bên là người lao động, doanh nghiệp và Chính phủ cùng tham gia vào cơ chế này mang ý nghĩa rất lớn.Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tăng cường thanh tra, giám sát về tình trạng làm việc quá dài; hỗ trợ những doanh nghiệp, ngành nghề khó có thể cắt giảm ngay thời gian làm việc; thúc đẩy sửa đổi luật liên quan, tìm kiếm phương án để áp dụng một cách hợp lý chế độ tuần làm việc 4,5 ngày thông qua đối thoại xã hội.