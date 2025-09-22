Tổng thống Hàn Quốc hội đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc và lãnh đạo Uzbekistan, Séc

Photo : YONHAP News

Sau bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 23/9 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Tại đây, lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh hòa bình và an ninh bán đảo Hàn Quốc gắn liền với hòa bình và an ninh của toàn bộ cộng đồng quốc tế. Tổng thống kêu gọi sự ủng hộ của Liên hợp quốc để thúc đẩy đối thoại và hợp tác. Đáp lại, Tổng thư ký Guterres đánh giá cách tiếp cận chính sách Bắc Triều Tiên của Chính phủ Hàn Quốc là rất sáng suốt, cam kết sẽ tích cực hỗ trợ cho Seoul.Tiếp theo, Tổng thống đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với người đồng cấp Uzbekistan, ông Shavkat Mirziyoyev. Sau cuộc hội đàm, Văn phòng Tổng thống ra thông cáo báo chí cho biết lãnh đạo hai nước đã nhất trí tăng cường trao đổi và hợp tác để phát triển quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt song phương lên tầm cao mới.Tổng thống Lee bày tỏ hy vọng về sự mở rộng hợp tác kinh tế giữa Uzbekistan, quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản và có dân số lớn nhất trong khu vực cùng tiềm năng tăng trưởng cao, với Hàn Quốc, nước sở hữu trình độ công nghệ ưu việt. Đặc biệt, lãnh đạo Hàn Quốc đề xuất hai nước mở rộng hợp tác thực chất ở lĩnh vực giao thông, hạ tầng bao gồm đường sắt, đường bộ, sân bay, và ở lĩnh vực chuỗi cung ứng khoáng sản trọng tâm.Ngoài ra, Tổng thống đã đề nghị phía Uzbekistan quan tâm và hỗ trợ đặc biệt tới cộng đồng hơn 170.000 người gốc Triều Tiên đang sinh sống tại đây. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi chặt chẽ để tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung Á dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc vào năm sau.Bên cạnh đó, ông Lee cũng đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel. Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh năm nay đánh dấu kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Hàn-Séc. Tổng thống chỉ ra rằng giữa hai nước có điểm chung là người dân đều đã đấu tranh để bảo vệ nền dân chủ. Ông Lee hy vọng hai nước sẽ tiếp tục phát triển quan hệ dựa trên những điểm tương đồng và giá trị chung.Đáp lại, Tổng thống Pavel nhắc đến việc ký kết hợp đồng chính thức với doanh nghiệp Hàn Quốc dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới tại Dukovany hồi tháng 6 năm nay; nhấn mạnh đó là kết quả của việc Séc đánh giá cao năng lực vượt trội của doanh nghiệp Hàn Quốc.Về phần mình, Tổng thống Lee bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ Séc cho hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc; đồng thời kỳ vọng hai nước sẽ sẽ mở rộng hợp tác, không chỉ ở lĩnh vực điện hạt nhân mà cả chíp bán dẫn, ô tô điện, công nghiệp quốc phòng, phát triển theo hướng đôi bên cùng có lợi. Tổng thống Pavel cho biết ông hy vọng sẽ có dịp thăm Hàn Quốc, và Tổng thống Lee đã bày tỏ hoan nghênh ý định này.Kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc lần này được coi là màn ra mắt chính thức của Tổng thống Lee trên võ đài ngoại giao đa phương. Trong ngày tiếp theo 24/9 (giờ địa phương), Tổng thống dự kiến sẽ hội đàm với lãnh đạo các nước Pháp, Ý, Ba Lan, mở rộng kênh tiếp xúc ngoại giao.