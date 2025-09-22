Hàn Quốc có thể xóa sổ ung thư cổ tử cung vào năm 2044

Photo : KBS News

Nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm ung thư quốc gia Hàn Quốc ngày 24/9 công bố dự báo rằng đến năm 2044, Hàn Quốc sẽ loại trừ được bệnh ung thư cổ tử cung theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Dự báo này được dựa trên kết quả dự đoán về quá trình phát bệnh ung thư cổ tử cung của khoảng 26 triệu phụ nữ Hàn Quốc cho đến năm 2100.Theo tiêu chuẩn của WHO, một quốc gia được công nhận là đã xóa sổ được bệnh ung thư cổ tử cung nếu tỷ lệ mắc bệnh đạt dưới 4 ca trên 100.000 phụ nữ. Trong vòng 20 năm qua, tỷ lệ mắc ung thư cổ tử cung ở Hàn Quốc đã giảm từ 18,8 ca xuống còn 12,3 ca trên 100.000 phụ nữ. Hiện nay, phụ nữ Hàn Quốc từ 20 tuổi trở lên sẽ được xét nghiệm tế bào cổ tử cung hai năm một lần, tỷ lệ làm xét nghiệm đạt 51,5%. Ngoài ra, tỷ lệ tiêm vắc-xin ngừa ung thư cổ tử cung cho bé gái 12 tuổi hiện ở mức khoảng 74%.Nhóm nghiên cứu nhận định nếu chuyển từ xét nghiệm tế bào sang xét nghiệm HPV (Human Papillomavirus) nguy cơ cao để tầm soát ung thư cổ tử cung, đồng thời nâng tỷ lệ tham gia xét nghiệm lên 70% và tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin lên 90% thì Hàn Quốc có thể đẩy thời điểm loại trừ bệnh ung thư cổ tử cung lên sớm 10 năm.Kết quả nghiên cứu trên đã được công bố trong số mới nhất của tạp chí y khoa quốc tế JAMA Network Open.