Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung công khai chi tiết các khoản chi phí điều hành quốc gia

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 23/9 đăng tải trên trang chủ thông tin chi tiết các khoản chi chính phục vụ công tác điều hành quốc gia, gồm chi phí hoạt động đặc biệt, chi phí xúc tiến nghiệp vụ, chi phí cho các nghiệp vụ đặc thù.Văn phòng Tổng thống nhấn mạnh chi phí hoạt động đặc biệt là khoản chi phục vụ trực tiếp cho các công tác điều hành quốc gia đòi hỏi bảo mật cao như ngoại giao, an ninh. Trong thời gian qua, khoản chi phí này không công khai với bên ngoài, nên luôn làm dấy lên nghi ngờ trong các nhiệm kỳ Chính phủ trước. Tuy nhiên, Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung quyết định lần đầu công khai khoản chi phí này, giữ đúng cam kết sẽ sử dụng và giải trình một cách có trách nhiệm.Văn phòng Tổng thống giải thích chi phí xúc tiến nghiệp vụ là khoản chi cho các cuộc tọa đàm, sự kiện mời nhân sự quan trọng trong và ngoài nước. Các chính quyền tiền nhiệm chỉ công khai số tiền theo từng nhóm chi chính và liệt kê một số trường hợp chi tiêu, nhưng Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung quyết định công khai lịch sử chi theo từng ngày để nâng cao tính minh bạch trong quá trình chi tiêu ngân sách.Chi phí cho các nghiệp vụ đặc thù là khoản chi phục vụ cho các công tác như điều tra, thanh tra, ngân sách, khảo sát. Cho đến nay, chưa từng có cơ quan nào công bố nội dung chi tiết khoản chi phí này.Văn phòng Tổng thống kỳ vọng việc công khai chi tiết các khoản chi phí trên sẽ mở rộng quyền được biết của người dân, thúc đẩy sự tham gia của người dân vào công tác điều hành đất nước cùng Chính phủ, nâng cao độ minh bạch trong hành chính quốc gia. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ sử dụng ngân sách đúng nơi cần thiết một cách trách nhiệm, và định kỳ công khai chi tiết.Tuy nhiên, một số hạng mục liên quan đến những nghiệp vụ bí mật quan trọng như bảo đảm an ninh quốc gia không được công khai lần này.