Mỹ khẳng định vẫn giữ chính sách phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 23/9 (giờ địa phương) dẫn lời một quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ, nhấn mạnh Washington vẫn giữ nguyên chính sách phi hạt nhân hóa toàn diện Bắc Triều Tiên. Theo quan chức này, Tổng thống Donald Trump hiện chưa có kế hoạch gặp Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un ngay lập tức.Trước đó, tại hội nghị Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật diễn ra vào ngày 22/9 tại New York bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, ba bên đã tái khẳng định quyết tâm vững chắc về mục tiêu phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên một cách toàn diện.Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 23/9 (giờ địa phương), Tổng thống Trump đã không hề đề cập tới vấn đề Bắc Triều Tiên.Trước đó, tại cuộc họp của Hội đồng nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên (cơ quan tương đương Quốc hội) ngày 21/9 vừa qua, Chủ tịch Kim Jong-un đã phát biểu rằng ông có những kỷ niệm tốt đẹp với Tổng thống Trump trên phương diện cá nhân. Nếu Mỹ rũ bỏ ảo tưởng về phi hạt nhân hóa, chấp nhận thực tế, mong muốn về một hòa bình cùng chung sống thực sự thì ông không có lý do gì không nối lại đối thoại với Washington.Giới phân tích nhận định rằng Mỹ đang giữ lập trường thận trọng, thể hiện rằng nước này không gạt mục tiêu phi hạt nhân hóa miền Bắc sang một bên chỉ vì ông Kim bày tỏ ý định đối thoại.Tuy nhiên, nhiều ý kiến phân tích rằng vẫn còn tồn tại khả năng lãnh đạo Mỹ-Triều sẽ gặp nhau tại Bàn Môn Điếm nhân Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10 tới.Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, lãnh đạo hai nước từng hai lần hội đàm thượng đỉnh chính thức vào tháng 6/2018 tại Singapore và tháng 2/2019 tại Hà Nội (Việt Nam), cùng với cuộc gặp bất ngờ tại Bàn Môn Điếm vào tháng 6/2019.