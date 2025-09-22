Bộ trưởng Ngoại giao G7 tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) ngày 23/9 (giờ địa phương) đã có cuộc họp bên lề kỳ họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ.Tại đây, Ngoại trưởng G7 đã ra tuyên bố chung khẳng định lại nguyên tắc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Triều Tiên và giải quyết ngay lập tức vấn đề công dân bị bắt cóc. Các Ngoại trưởng cũng bày tỏ quan ngại trước việc Nga gần đây xâm phạm không phận của Estonia, Ba Lan và Romania, chỉ trích đây là hành động không thể chấp nhận, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc tế.Bộ trưởng Ngoại giao G7 còn nhấn mạnh sự cấp thiết trong việc giảm bớt nỗi đau cho người dân ở Dải Gaza thông qua viện trợ nhân đạo và thả toàn bộ con tin, một lần nữa kêu gọi lệnh Israel và Hamas đình chiến.Trong tuyên bố chung, các quan chức cũng bày tỏ ủng hộ việc Anh, Pháp, Đức, các bên ký kết "Kế hoạch hành động chung toàn diện” (JCPOA, tức thỏa thuận hạt nhân Iran) vào năm 2015, quyết định kích hoạt cơ chế “khôi phục nguyên trạng” (snapback) nhằm tái áp đặt các lệnh trừng phạt do Iran không tuân thủ thỏa thuận.Bộ trưởng Ngoại giao G7 kêu gọi Iran thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), khôi phục hợp tác toàn diện với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), và tham gia đối thoại trực tiếp với Mỹ để đạt được một thỏa thuận hạt nhân chặt chẽ, vững chắc và toàn diện, qua đó bảo đảm Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân nữa.