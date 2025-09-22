Seoul kêu gọi Washington ủng hộ tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh APEC tại thành phố Gyeongju

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 24/9 cho biết Vụ trưởng Vụ Kinh tế quốc tế Kim Ji-hee ngày 23/9 (giờ địa phương) đã có chuyến thăm Washington, Mỹ và có cuộc gặp với quan chức cấp cao phụ trách Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) Mỹ Casey Mace.Trong cuộc gặp, Vụ trưởng Kim đã đề nghị Mỹ tích cực ủng hộ để Hàn Quốc, với vai trò là nước Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh APEC, có thể tổ chức thành công sự kiện này tại thành phố Gyeongju trong năm nay, cũng như thông qua được các văn kiện trọng tâm về hợp tác trí tuệ nhân tạo (AI) và ứng phó thay đổi cơ cấu dân số.Ngoài ra, Vụ trưởng Kim Ji-hee cũng có cuộc trao đổi với quan chức phụ trách chuẩn bị và hỗ trợ cho Tổng thống Mỹ tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) và Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) Emory Cox, để thảo luận về các ưu tiên của Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến tổ chức tại Nam Phi vào tháng 11, đồng thời nhất trí hai nước sẽ tiếp tục duy trì trao đổi chặt chẽ trong các cơ chế đối thoại kinh tế quốc tế quan trọng.