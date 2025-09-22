Bộ Ngoại giao Hàn Quốc diễn giải hai cụm từ phi hạt nhân hóa

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 24/9 diễn giải rằng cụm từ "phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên" và "phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc" đều mang cùng một ý nghĩa là phi hạt nhân hóa miền Bắc.Trước đó, trong Tuyên bố chung Hội nghị Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 22/9 (giờ địa phương) tại New York (Mỹ), Bộ trưởng ba nước tái khẳng định quyết tâm vững chắc về mục tiêu "phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên" một cách toàn diện. Tuy nhiên, trong thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao lại ghi nội dung là kiên định "nguyên tắc phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc" và thế trận răn đe miền Bắc.Về sự khác biệt hai cụm từ này, Bộ Ngoại giao cho biết việc sử dụng "nguyên tắc phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc" trong thông cáo báo chí nhằm nhấn mạnh rằng nguyên tắc phi hạt nhân hóa đã được thống nhất nhiều lần trong các văn kiện liên Triều và Mỹ-Triều, như Tuyên bố chung Singapore 2018, Tuyên bố chung về phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc năm 1992.Trước đó, vào tháng 2 năm nay, dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, hai nước Hàn-Mỹ đã nhất trí sử dụng cụm từ "phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên" thay cho từ "phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc". Khi đó, Bộ Ngoại giao giải thích rằng cách dùng này nhằm làm rõ việc Bình Nhưỡng vi phạm nghĩa vụ phi hạt nhân hóa và nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa.Sau khi Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung ra mắt, tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ ngày 11/7 và Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật ngày 18/7, Bộ Ngoại giao vẫn dùng cụm từ "phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên".Một số ý kiến cho rằng do Hàn Quốc vốn không có vũ khí hạt nhân, nên thực chất hai cụm từ “phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên” và “phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc” không có sự khác biệt, có thể được sử dụng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, cũng có phân tích cho rằng Seoul đã chuyển sang cụm từ "phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc" do cân nhắc đến thực tế rằng Bình Nhưỡng thường phản ứng nhạy cảm và phản đối mạnh mẽ hơn đối với cách diễn đạt “phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên”.