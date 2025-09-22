Doanh thu Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc tháng 8 tăng 2,5 lần nhờ làn sóng văn hóa Hàn Quốc

Photo : KBS News

Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, thể thao và du lịch tại Quốc hội Hàn Quốc Kim Kyo-heung cho biết cửa hàng lưu niệm "MU:DS" (từ kết hợp giữa "muse" và "goods") của Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc đã đạt doanh thu gần 5,28 tỷ won (3,8 triệu USD) chỉ trong tháng 8 vừa qua, tăng khoảng 2,5 lần so với mức 2,14 tỷ won (1,5 triệu USD) vào cùng kỳ năm ngoái.Trong bối cảnh làn sóng văn hóa Hàn Quốc bùng nổ trên thế giới và các nội dung lấy Hàn Quốc làm chủ đề thu hút sự chú ý trên toàn cầu, các sản phẩm lưu niệm của Bảo tàng quốc gia cũng đang bị cháy hàng. Quan chức này nhấn mạnh cần mở rộng cửa hàng lưu niệm và xây mới bảo tàng thiếu nhi để cải thiện trải nghiệm tham quan, chuẩn bị cho thời kỳ đón 6,5 triệu khách tham quan.Sự thành công của bộ phim hoạt hình "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop), được ra mắt vào tháng 6 năm nay, đã khiến lượng khách đến Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc tăng vọt, sắp vượt mốc kỷ lục 5 triệu người. Tính đến tháng 8/2025, Bảo tàng quốc gia đã đón 4.328.979 lượt khách, tăng 77,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu xu hướng này tiếp tục được duy trì, bảo tàng dự kiến sẽ đón khoảng 6,5 triệu khách vào cuối năm nay.Chủ tịch Kim Kyo-heung cho biết Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc sẽ đứng thứ ba thế giới về lượng khách tham quan nếu đạt được kết quả này, chỉ sau Bảo tàng Louvre (Pháp) và Bảo tàng Vatican, cam kết sẽ tích cực hỗ trợ để để có được thành tích trên. Theo số liệu thống kê vào năm 2024, Bảo tàng Louvre đã dẫn đầu thế giới với 8,74 triệu lượt khách, tiếp theo là Bảo tàng Vatican với 6,83 triệu người, Bảo tàng Anh (London, Anh) 6,48 triệu khách, Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (New York, Mỹ) là 5,73 triệu người.Ông Kim cũng khẳng định các sản phẩm lưu niệm của Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc vừa góp phần nâng cao niềm tự hào dân tộc, vừa giúp lan tỏa văn hóa truyền thống ra thế giới. Thành công này cần được mở rộng sang các lĩnh vực làm đẹp, ẩm thực và giải trí để sớm hiện thực hóa kỷ nguyên văn hóa Hàn Quốc với quy mô 300.000 tỷ won (215 tỷ USD).