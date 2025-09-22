IMF cảnh báo Hàn Quốc chuẩn bị đối phó áp lực chi tiêu dài hạn

Photo : YONHAP News

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá nền kinh tế Hàn Quốc đang trên đà phục hồi, nhưng đồng thời cũng cảnh báo về rủi ro tài khóa trung và dài hạn gia tăng do tình trạng già hóa dân số.Đoàn tham vấn của IMF đang trong chuyến thăm Hàn Quốc ngày 24/9 đã công bố kết quả "Tham vấn thường niên IMF-Hàn Quốc năm 2025". Trong đó, IMF đánh giá bất chấp bất ổn từ tình hình chính trị trong nước và chính sách thương mại thế giới gia tăng gánh nặng cho tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2025, lạm phát đang được duy trì gần bằng mục tiêu đề ra. Chính phủ Hàn Quốc đang thực thi các biện pháp nhằm kích thích nền kinh tế nhờ dư địa chính sách đủ mạnh.Quỹ Tiền tệ quốc tế đánh giá nhu cầu trong nước đang dần hồi phục, nhu cầu về chíp bán dẫn của thị trường nước ngoài đã bù đắp sự sụt giảm xuất khẩu ở các mặt hàng khác. IMF dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc sẽ đạt 0,9% trong năm 2025. Bước sang năm 2026, bất ổn được giảm nhẹ, hiệu quả từ các chính sách nới lỏng bắt đầu phát huy hiệu quả, cùng với hiệu ứng cơ sở, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc được dự báo sẽ tăng 1,8%.IMF cho biết lạm phát tháng 8/2025 của Hàn Quốc đã giảm xuống 1,7%, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, lạm phát cả năm 2025 và 2026 sẽ gần chạm ngưỡng mục tiêu là 2%. Tuy nhiên, triển vọng này còn tồn tại nhiều rủi ro, thiên về hướng sụt giảm.Đoàn tham vấn IMF đánh giá xét tới dư địa chính sách đầy đủ và tình hình lạm phát gần chạm ngưỡng mục tiêu, việc Chính phủ Hàn Quốc duy trì chính sách tiền tệ, tài khóa nới lỏng là phù hợp. Tuy nhiên, xét tới bất ổn bên ngoài đang tiếp diễn, Seoul cần có sự đối phó và điều chỉnh chính sách tiền tệ một cách nhanh chóng và linh hoạt với từng yếu tố rủi ro.Ngoài ra, IMF khuyến nghị Hàn Quốc thúc đẩy tiêu thụ nội địa, đa dạng hóa cơ cấu xuất khẩu để có thể đạt được tăng trưởng vững chắc. Việc giảm nợ hộ gia đình, giải tỏa sự cứng nhắc trong thị trường lao động, đối phó với sự thay đổi cơ cấu dân số sẽ giúp ích cho việc kích thích tiêu dùng nội địa.Quỹ Tiền tệ quốc tế cho rằng việc đẩy nhanh cải cách cơ cấu là điều hết sức quan trọng để nâng cao tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc. Việc cải cách cần tập trung vào việc thu hẹp cách biệt về năng suất giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp vừa và nhỏ, quản lý rủi ro trong quá trình chuyển đổi AI, tận dụng những lợi ích mà AI mang lại, từ đó nâng cao năng suất.Để ứng phó với áp lực chi tiêu tài chính dài hạn do dân số già hóa, đoàn tham vấn IMF cho rằng Chính phủ Hàn Quốc cần cải cách tài khóa một cách hệ thống, trong đó có chế độ lương hưu, tăng cường nguồn thu ngân sách, nâng cao hiệu quả chi tiêu ngân sách.Tham vấn thường niên là cuộc đánh giá hàng năm của IMF với toàn bộ nền kinh tế của nước thành viên, bao gồm kinh tế vĩ mô, tài khóa, tài chính. Trên cơ sở kết quả tham vấn này, IMF sẽ xây dựng báo cáo riêng cho từng quốc gia, trình Hội đồng điều hành phê chuẩn trước khi công bố chính thức.