Nhóm công tố viên đặc biệt đề nghị phát trực tiếp phiên tòa cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật ngày 24/9 đã đề nghị Tòa án khu vực Trung Seoul cho phép phát sóng trực tiếp phiên tòa xét xử đầu tiên với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về các tội danh cản trở người thi hành công vụ, lạm dụng chức quyền, cản trở người khác thực thi quyền lợi.Ngoài ra, Nhóm công tố viên đặc biệt cũng đề nghị Tòa án cho phép phát trực tiếp phiên thẩm định đề nghị bảo lãnh tại ngoại đối với ông Yoon diễn ra ngay sau phiên tòa chính thức. Nhóm giải thích đã cân nhắc tới việc đảm bảo quyền được biết của người dân, căn cứ theo Khoản 4 Điều 11 Luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật sửa đổi.Thời gian đề nghị phát sóng trực tiếp là từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc phiên tòa thứ nhất và phiên thẩm định đề nghị bảo lãnh tại ngoại.Tòa án khu vực Trung Seoul sẽ mở phiên tòa đầu tiên với Tổng thống Yoon Suk Yeol về các cáo buộc nói trên vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 26/9, rồi sau đó sẽ là phiên thẩm định đề nghị bảo lãnh của ông Yoon.Kể từ sau khi bị bắt tạm giam lần hai vào ngày 10/7 vừa qua, ông Yoon đã 10 lần không trình diện tại phiên tòa xét xử về tội danh chỉ huy cuộc nổi loạn, lấy lý do sức khỏe. Tuy nhiên, việc lần này cựu Tổng thống quyết định tham gia phiên tòa đầu tiên xét xử về tội danh cản trở người thi hành công vụ được phân tích là nhằm trực tiếp trình bày về việc cần thiết xét xử không giam giữ, do phiên tòa này diễn ra song song với phiên thẩm định đề nghị bảo lãnh tại ngoại.