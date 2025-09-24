Tổng thống Hàn Quốc chủ trì phiên thảo luận mở của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về trí tuệ nhân tạo

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 24/9 (giờ địa phương) đã chủ trì phiên thảo luận mở của Hội đồng bảo an tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), về chủ đề "Trí tuệ nhân tạo (AI) và hòa bình, an ninh quốc tế". Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Hàn Quốc chủ trì phiên thảo luận mở tại Liên hợp quốc, do Hàn Quốc đảm nhiệm cương vị nước Chủ tịch Hội đồng bảo an trong tháng 9 năm nay.Trong phần phát biểu của mình, Tổng thống Lee đã dẫn lại nhận định của nhà khoa học tiên phong về ngành học máy trí tuệ nhân tạo Geoffrey Hinton (Anh-Canada) rằng AI hiện tại giống như một con hổ con. Nó có thể trở thành mãnh thú nuốt chửng chúng ta hoặc trở thành nhân vật dễ mến như chú hổ "Derpy" trong bộ phim "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop). Ông Lee nhấn mạnh tương lai sẽ hoàn toàn khác nhau tùy thuộc vào cách con người sử dụng AI, cảnh báo nếu nhân loại không kịp thích ứng, khoảng cách công nghệ có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng và mất cân bằng trên toàn cầu.Tổng thống Lee cũng khẳng định trong thời đại năng lực trí tuệ nhân tạo chính là sức mạnh quốc gia, việc quay lưng với tiến bộ công nghệ là không thể và rất phi thực tế. Ông cũng cho rằng các nước cần cạnh tranh vì lợi ích quốc gia, nhưng cũng cần hợp tác vì lợi ích chung của toàn cầu.Theo lãnh đạo Hàn Quốc, cách duy nhất để biến những biến động của kỷ nguyên AI thành cơ hội chính là cộng đồng quốc tế phải đoàn kết và thiết lập nguyên tắc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm. Ông Lee kêu gọi Chính phủ, giới học thuật, giới công nghiệp và khối dân sự của các nước cùng hợp tác để hiện thực hóa một AI dành cho tất cả mọi người, lấy con người làm trung tâm và mang tính bao trùm.Tổng thống Lee cho rằng nếu AI được sử dụng đúng cách, thì nó có thể trở thành công cụ hữu hiệu để giám sát việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD), ngăn ngừa xung đột và duy trì hòa bình. Tuy nhiên, nếu mất kiểm soát, trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra một viễn cảnh xấu với thông tin sai lệch tràn lan, khủng bố và tấn công mạng gia tăng. Ông Lee còn cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang bằng AI có thể làm trầm trọng thêm bất ổn an ninh, đề xuất cộng đồng quốc tế cần phân tích cách môi trường an ninh thay đổi trong thời đại AI và tìm kiếm phương án ứng phó chung.Tổng thống Lee cam kết với tư cách là một cường quốc có trách nhiệm trên toàn cầu, Hàn Quốc sẽ đi đầu trong hợp tác để AI trở thành công cụ tạo nên tương lai bền vững cho nhân loại. Đặc biệt, liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc), ông Lee cho biết Hàn Quốc đang thúc đẩy thông qua "Sáng kiến AI của APEC" nhằm bảo đảm trí tuệ nhân tạo có thể đóng góp cho sự thịnh vượng chung của con người, hướng tới một xã hội cơ bản dựa trên AI, nơi mọi người đều được hưởng lợi từ tiến bộ công nghệ.Cuối cùng, lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh trước bước ngoặt mang tính văn minh do AI mang lại, nhân loại đang trải qua một thời điểm then chốt để bảo vệ những giá trị phổ quát đã được gìn giữ trong suốt chiều dài lịch sử, kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung tay biến những thay đổi do AI mang lại thành bàn đạp cho sự phát triển nhảy vọt của nhân loại.