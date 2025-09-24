Hàn Quốc kêu gọi Indonesia hợp tác để tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh APEC

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Park Yoon-joo ngày 24/9 đã có buổi gặp gỡ với tân Đại sứ Indonesia tại Hàn Quốc Cecep Herawan, thảo luận về quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.Tại đây, ông Park bày tỏ kỳ vọng hai nước, với tư cách là những đối tác hợp tác quan trọng, sẽ tiếp tục mở rộng giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh cũng như trên trường quốc tế. Thứ trưởng Park còn đề nghị hai bên duy trì trao đổi chặt chẽ để tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh giữa Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cũng như Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào cuối tháng 10 tới.Thứ trưởng Park cũng giải thích về những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc trong việc thúc đẩy hòa bình và chung sống trên bán đảo Hàn Quốc, đề nghị Indonesia phối hợp chặt chẽ và ủng hộ những nỗ lực này.Về phần mình, ông Cecep Herawan, người từng công tác tại Hàn Quốc một lần trước đây, khẳng định sẽ nỗ lực hết sức trên cương vị Đại sứ, nhằm hiện thực hóa quyết tâm vững chắc của lãnh đạo hai nước trong việc nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt.