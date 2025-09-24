Tổng thống Hàn Quốc hội đàm với lãnh đạo Ba Lan, Ý tại New York

Photo : YONHAP News

Nhân chuyến thăm New York (Mỹ) dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 24/9 (giờ địa phương) đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki.Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Tổng thống, lãnh đạo hai nước đánh giá kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1989, quan hệ Hàn-Ba Lan đã liên tục phát triển trên toàn bộ các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, giao lưu nhân lực. Hợp tác thực chất song phương cũng ngày càng được mở rộng hơn, như thương mại hai chiều gần đây đang gia tăng một cách ổn định, Hàn Quốc trở thành quốc gia đầu tư lớn thứ hai ngoài khối Liên minh châu Âu (EU) đầu tư vào Ba Lan với nhiều doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao.Bên cạnh đó, hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước cũng liên tục phát triển. Lãnh đạo hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác trong thời gian tới để các doanh nghiệp gặt hái nhiều thành quả đôi bên cùng có lợi. Tổng thống Lee bày tỏ kỳ vọng mở rộng hợp tác với Ba Lan sang nhiều dự án khác ngoài xe tăng, như dự án tàu ngầm mà nước này đang xúc tiến gần đây.Hai nhà lãnh đạo cũng đã cũng trao đổi ý kiến về tình hình khu vực, bao gồm tình hình bán đảo Hàn Quốc và Ukraine. Tổng thống Nawrocki đánh giá việc Hàn Quốc chủ trì phiên thảo luận mở của Hội đồng bảo an về các vấn đề an ninh và công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo, là một bước đi kịp thời và ý nghĩa trong bối cảnh nhiều thách thức an ninh quốc tế đang nổi lên.Cũng trong ngày 24/9 (giờ địa phương), Tổng thống Lee Jae Myung đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, thảo luận phương án tăng cường hợp tác song phương. Tổng thống Lee đã đề xuất hai bên thúc đẩy hợp tác đôi bên cùng có lợi ở các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và công nghiệp quốc phòng. Về phần mình, bà Meloni đánh giá cao tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước, lấy dẫn chứng là Diễn đàn Doanh nghiệp Hàn-Ý diễn ra thành công tại Seoul đầu tháng này với sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp hai nước. Đặc biệt, Thủ tướng Ý nhấn mạnh Hàn Quốc có tiềm năng rất lớn về kinh tế và văn hóa, bày tỏ mong muốn được thăm Seoul trong thời gian sớm nhất. Bà cũng gửi lời mời Tổng thống Lee sang thăm Ý vào thời điểm thuận tiện.Đáp lại, Tổng thống Lee đề xuất hai bên tiếp tục nỗ lực để giao lưu cấp thượng đỉnh gặt hái được thành quả ý nghĩa. Hai nhà lãnh đạo đồng tình cụ thể hóa phương án hợp tác thông qua các chuyến thăm lẫn nhau trong thời gian tới.