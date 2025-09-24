Lãnh đạo Mỹ cân nhắc thăm Nhật Bản trước khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 24/9 (giờ địa phương) đưa tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét chuyến thăm Nhật Bản trước khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), diễn ra vào ngày 31/10 tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc.Nếu chuyến thăm Nhật Bản được diễn ra, ông Trump sẽ có cuộc gặp đầu tiên với người kế nhiệm Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru, người dự kiến sẽ mãn nhiệm vào ngày 4/10 tới. Hãng tin Reuters nhận định chuyến thăm Nhật Bản của ông Trump nhiều khả năng sẽ diễn ra trước chuyến thăm Hàn Quốc để dự Hội nghị thượng đỉnh APEC.Tổng thống Trump trước đó từng cho biết ông và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí gặp mặt bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC. Theo đó, có ý kiến cho rằng ông Trump cũng có thể gặp Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhân dịp này.Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã xác nhận Tổng thống Mỹ sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), diễn ra từ ngày 26-28/10 tại Malaysia.