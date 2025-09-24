Chính phủ Hàn Quốc tổ chức sự kiện đối tác kinh doanh Hàn Quốc-APEC

Photo : YONHAP News

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) vào cuối tháng 10 tới, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cùng Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) cho biết đã tổ chức sự kiện "Đối tác kinh doanh Hàn Quốc-APEC" tại thành phố Gyeongju vào ngày 24-25/9.Sự kiện có sự góp mặt của hơn 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tại đây, các buổi trao đổi hợp tác theo từng lĩnh vực như thương mại, chuỗi cung ứng và dự án cơ sở hạ tầng đã được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác xuất khẩu giữa doanh nghiệp Hàn Quốc và doanh nghiệp nước ngoài.Trong buổi trao đổi hợp tác thương mại, 100 công ty mua hàng nước ngoài đã đến Hàn Quốc để tham gia trao đổi riêng với các doanh nghiệp Hàn Quốc chuyên về vật liệu, linh kiện, thiết bị, hàng dân dụng và công nghệ thông tin truyền thông (ICT).Trong buổi trao đổi hợp tác về chuỗi cung ứng, 5 doanh nghiệp, trong đó có Công ty khai thác khoáng sản quốc gia Enami của Chile, đã thảo luận về hợp tác phát triển lithium. Ở mảng cơ sở hạ tầng, 18 doanh nghiệp nước ngoài, bao gồm cả công ty điện lực Mỹ National Grid, đã trao đổi với doanh nghiệp Hàn Quốc về phương án thúc đẩy triển khai chung các dự án về điện, xử lý nước và hạ tầng giao thông.KOTRA cho biết trong khuôn khổ sự kiện đã đạt được hợp đồng xuất khẩu trị giá 30,13 triệu USD, cùng biên bản ghi nhớ (MOU) trị giá 3 triệu USD. Một số hợp đồng tiêu biểu gồm về dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông với doanh nghiệp Canada, hay dự án thiết bị viễn thông phục vụ giáo dục với doanh nghiệp Ai Cập. Chính quyền thành phố Gyeongju cũng đã ký thỏa thuận hợp tác dự án xử lý nước với thủ đô Lima (Peru).Nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh APEC, KOTRA dự kiến sẽ liên tiếp tổ chức nhiều sự kiện khác như Diễn đàn đầu tư giữa Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương và tỉnh Bắc Gyeongsang, hội nghị đầu tư Hàn Quốc từ tháng 10 tới.