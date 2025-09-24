Seoul và Washington trao đổi về tiến trình đàm phán thuế quan song phương

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm New York (Mỹ) dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 24/9 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, để thảo luận về tiến trình đàm phán thuế quan Hàn-Mỹ và khoản đầu tư của Seoul vào Washington.Trong cuộc gặp, Tổng thống Lee nhấn mạnh quan hệ Hàn-Mỹ là mối quan hệ đồng minh quan trọng trong cả lĩnh vực an ninh và kinh tế, đồng thời mối quan hệ hợp tác chặt chẽ song phương cũng hết sức quan trọng. Lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng quá trình thảo luận hợp tác an ninh giữa hai bên đang có những tiến triển thuận lợi, nhưng Seoul và Washington cũng cần có được những kết quả đàm phán tốt trong lĩnh vực thương mại.Đặc biệt, ông Lee bày tỏ kỳ vọng các buổi thảo luận liên quan đến gói đầu tư vào Mỹ trị giá 350 tỷ USD sẽ có tiến triển dựa trên cơ sở hợp lý về mặt thương mại và theo hướng mang lại lợi ích cho cả hai bên. Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh quy mô kinh tế, thị trường ngoại hối và cơ sở hạ tầng của Hàn Quốc có những điểm khác biệt so với Nhật Bản, bày tỏ mong muốn các yếu tố này sẽ được cân nhắc trong quá trình tham vấn.Về phần mình, Bộ trưởng Scott Bessent khẳng định đồng minh Hàn-Mỹ rất vững chắc. Dù có thể gặp một số khó khăn tạm thời, nhưng hai bên hoàn toàn có thể vượt qua những khó khăn đó. Quan chức này cũng truyền đạt lại lời của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington nhận thức rõ được tầm quan trọng của Seoul.Ông Bessent cũng cho biết hai nước đã có nhiều tiến triển trong quá trình đàm phán thương mại, cũng như trong lĩnh vực thương mại; nhấn mạnh Mỹ sẽ lắng nghe đầy đủ ý kiến của Tổng thống Hàn Quốc và sẽ thảo luận sâu hơn nữa.