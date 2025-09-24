Mỹ đang thảo luận với doanh nghiệp Hàn-Nhật về dự án LNG Alaska

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo tại New York vào ngày 24/9 (giờ địa phương), Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Washington đang thảo luận với các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Á khác về khả năng tham gia dự án xây dựng đường ống dẫn khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại bang Alaska.Bộ trưởng nhấn mạnh dự án LNG tại Alaska có tiềm năng lớn, cần được khởi công trong vòng 12 tháng tới. Dù quá trình xây dựng có thể mất vài năm, nhưng một ưu điểm lớn là khoảng cách vận chuyển bằng đường biển đến Đông Á, trong đó có Nhật Bản, một đồng minh chủ chốt của Mỹ, là tương đối ngắn. Ông Wright nói thêm rằng khí đốt được sản xuất tại khu vực này sẽ không có giá cao hơn so với khí đốt xuất khẩu từ bất kỳ kho cảng xuất LNG nào khác.Dự án nói trên được Chính phủ Mỹ dự kiến triển khai theo hình thức khai thác khí tự nhiên từ mỏ vịnh Prudhoe ở phía Bắc Alaska, sau đó vận chuyển bằng đường ống đến cảng nước sâu gần Anchorage để hóa lỏng và xuất khẩu sang châu Á.Tổng chiều dài đường ống dẫn khí là 807 dặm (khoảng 1.297 km), chạy theo trục Bắc-Nam của bang Alaska. Dự án bao gồm cả việc xây dựng nhà máy hóa lỏng LNG và các hạ tầng liên quan, với tổng vốn đầu tư ban đầu ước tính khoảng 45 tỷ USD.Về phương thức huy động vốn cho dự án, Bộ trưởng Năng lượng nhận định khả năng cao sẽ là sự kết hợp giữa các doanh nghiệp của Mỹ và châu Á. Đồng thời, Bộ Năng lượng sẽ hỗ trợ một phần thông qua hình thức bảo lãnh tín dụng.Trên thực tế, một số doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đang tích cực xem xét khả năng tham gia dự án này. Gần đây, công ty POSCO International đã ký thỏa thuận sơ bộ với Tổng công ty phát triển đường ống dẫn khí Alaska (AGDC) và doanh nghiệp năng lượng tư nhân Glenfarne liên quan đến việc nhập khẩu LNG, qua đó chính thức thể hiện ý định tham gia dự án. Hãng POSCO E&C, công ty thành viên của tập đoàn POSCO, với kinh nghiệm xây dựng kho cảng LNG trong và ngoài nước, cũng đang cân nhắc khả năng tham gia vào dự án này.