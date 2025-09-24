Quân đội Hàn Quốc tiến hành tập trận bắn đạn thật trên các đảo phía Tây Bắc bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Thủy quân lục chiến Hàn Quốc ngày 24/9 đã tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật trên vùng biển ở khu vực đảo Tây Bắc trên bán đảo Hàn Quốc, gần với ranh giới liên Triều trên biển (NLL).Lữ đoàn 6 Thủy quân lục chiến và Đơn vị Yeonpyeong trực thuộc Bộ Tư lệnh phòng thủ các đảo Tây Bắc đã tham gia vào cuộc tập trận lần này, bắn tổng cộng hơn 170 phát đạn từ pháo tự hành K9 cùng các loại hỏa lực biên chế khác. Lữ đoàn 6 Thủy quân lục chiến được bố trí tại đảo Baengnyeong, còn Đơn vị Yeonpyeong đóng quân tại đảo Yeonpyeong thuộc thành phố Incheon.Đây là lần đầu tiên sau khoảng 3 tháng kể từ khi quân đội Hàn Quốc triển khai diễn tập bắn đạn thật trên biển bằng pháo tự hành K9 tại khu vực các đảo Tây Bắc vào ngày 25/6, và là lần thứ ba trong năm nay.Quân đội Hàn Quốc nhấn mạnh cuộc diễn tập này mang tính chất phòng thủ thường kỳ và định kỳ, được tiến hành trên vùng biển phía Nam ranh giới liên Triều trên biển thuộc lãnh hải Hàn Quốc. Các cuộc diễn tập bắn đạn thật trên vùng biển ở các đảo Tây Bắc vốn được tiến hành 3-4 lần mỗi năm, nhưng đã bị dừng sau khi hai miền Nam-Bắc ký kết Thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9 vào năm 2018.Tuy nhiên, cuộc diễn tập này đã được tiến hành trở lại khi chính quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol vào tháng 6 năm ngoái đã quyết định cho dừng hiệu lực toàn bộ Thỏa thuận trên để đáp trả lại hành động khiêu khích từ phía Bắc Triều Tiên như việc thả bóng bay chứa rác sang Hàn Quốc.Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 15/8 từng đề cập đến khả năng khôi phục lại Thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9 theo từng bước và mang tính áp đảo, làm dấy lên dự đoán cho rằng các cuộc diễn tập bắn đạn thật trên biển ở khu vực đảo Tây Bắc có thể bị dừng lại. Tuy nhiên, cuộc huấn luyện lần này vẫn được tiến hành theo đúng kế hoạch.