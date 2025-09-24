Chính phủ và đảng cầm quyền Hàn Quốc xúc tiến lập pháp ứng phó với nạn lừa đảo qua điện thoại

Photo : YONHAP News

Cuộc họp giữa Chính phủ và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Hàn Quốc, cũng như lễ ra mắt nhóm chuyên trách (TF) về vấn đề lừa đảo qua điện thoại (voice phishing) của đảng cầm quyền đã được diễn ra vào ngày 25/9 tại tòa nhà Quốc hội, Seoul.Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Chính sách đảng cầm quyền Han Jeong-ae khẳng định sẽ nhanh chóng triển khai các biện pháp pháp lý và chế độ để giảm số lượng tội phạm lừa đảo qua điện thoại, cũng như giám sát kỹ lưỡng việc thực hiện. Bà Han cho biết tội phạm lừa đảo qua điện thoại đã có sự thay đổi nhanh chóng nhờ ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) với thủ đoạn ngày càng tinh vi, khiến quy mô thiệt hại ngày càng lớn. Tính đến tháng 7/2025, mức thiệt hại đã lên tới 776,6 tỷ won (554,7 triệu USD), và tổng quy mô thiệt hại năm 2025 có thể vượt ngưỡng 1.000 tỷ won (714,2 triệu USD).Chủ tịch Han Jeong-ae nhấn mạnh lừa đảo qua cuộc gọi không chỉ còn là vấn đề phạm tội, mà là thảm họa xã hội, khi cuộc sống của người dân bị đẩy vào tuyệt vọng chỉ vì một cuộc gọi. Hàn Quốc nhất định phải chấm dứt thảm họa này. Chính phủ và đảng cầm quyền đang thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình lập pháp nhằm loại bỏ tận gốc vấn đề lừa đảo qua điện thoại.Ngoài việc sửa đổi Luật Kinh doanh viễn thông, Luật bảo vệ thông tin cá nhân, Luật hình sự, Luật tịch thu tài sản tham nhũng, Hàn Quốc cũng sẽ bổ sung cơ sở pháp lý về việc chia sẻ dữ liệu tội phạm được xây dựng dựa trên nền tảng AI. Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền cũng đang phối hợp chặt chẽ để đưa ra các phương án cải thiện luật nhanh chóng để ngăn ngặn hành vi phạm tội và hỗ trợ người bị hại như hoàn tiền cho người bị lừa đảo tài chính.Chánh Văn phòng điều phối Nhà nước Yoon Chang-ryeol cho biết đang triển khai đội phản ứng chung 24/24 giờ với sự tham gia của cảnh sát và các cơ quan liên quan, đồng thời nhanh chóng thực hiện đầy đủ các biện pháp hành chính trong khả năng có thể. Tuy nhiên, một số vấn đề vẫn cần đến sự hỗ trợ về mặt pháp lý.Ông Yoon nhấn mạnh cần có cơ sở pháp lý rõ ràng thì mới có thể quy trách nhiệm nhiều hơn cho các công ty viễn thông và tài chính, đề nghị Chính phủ nhanh chóng thông qua luật. Quan chức này cũng cho biết Chính phủ sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao để đảm bảo công dân Hàn Quốc ở nước ngoài không trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo qua điện thoại.