Thủ tướng Hàn Quốc nhấn mạnh cần giải quyết sớm vấn đề thị thực cho người Hàn tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg (Mỹ) đăng tải vào ngày 25/9, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok chỉ ra rằng nếu vấn đề visa cho công dân Hàn Quốc tại Mỹ không được giải quyết, các khoản đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào Mỹ sẽ rơi vào tình trạng thiếu chắc chắn. Khi đó, sẽ khó đạt được bước tiến ý nghĩa cho các dự án đầu tư của Hàn Quốc tại Mỹ.Cụm từ “bước tiến ý nghĩa” mà ông Kim đề cập dường như ám chỉ tới các khoản đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Mỹ, như nhà máy pin do hãng ô tô Hyundai và Giải pháp năng lượng LG đang xây dựng ở bang Georgia, cũng như gói đầu tư trị giá 350 tỷ mà Seoul cam kết hồi cuối tháng 7 vừa qua khi đạt được thỏa thuận khung về thuế đối ứng với Washington.Trước câu hỏi liệu các dự án đầu tư có đang bị gián đoạn hay không, Thủ tướng Kim trả lời không hẳn các dự án bị gián đoạn hoàn toàn hay chính thức bị hoãn lại. Tuy nhiên, ông Kim cũng thừa nhận rằng cho đến khi vấn đề thị thực được giải quyết, nhiều lao động Hàn Quốc sẽ gặp khó khăn khi tái nhập cảnh vào Mỹ. Việc bản thân người lao động cùng gia đình họ e ngại nhập cảnh vào Mỹ cũng là điều dễ hiểu.Thủ tướng cũng nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ khó chấp nhận những vấn đề vượt quá lợi ích quốc gia, khả năng chấp nhận và mức độ thấu hiểu của người dân trong nước. Ngoài ra, một thỏa thuận có gánh nặng tài chính lớn có thể cần đến sự đồng thuận của Quốc hội.Liên quan đến phát biểu trên, Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc giải thích ông Kim chỉ muốn nhấn mạnh rằng nếu vấn đề thị thực không được giải quyết thì người lao động và gia đình họ sẽ rất e ngại khi nhập cảnh vào Mỹ, chứ không có nghĩa là Hàn Quốc sẽ hoãn hoặc rút lại các khoản đầu tư.