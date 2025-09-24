Ngoại trưởng Cho Hyun chủ trì các cuộc họp chính thức của Hội đồng bảo an

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nhân dịp tham dự khóa họp cấp cao thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), Bộ trưởng Ngoại giao Cho Hyun đã lần lượt chủ trì các cuộc họp chính thức của Hội đồng bảo an về tình hình Trung Đông và Ukraine diễn ra chiều 23/9 (giờ địa phương). Hàn Quốc hiện đang giữ vai trò là nước Chủ tịch luân phiên Hội đồng bảo an trong tháng 9.Trong cuộc họp đầu tiên liên quan đến Trung Đông, Bộ trưởng Cho đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại Dải Gaza, đồng thời nhận định cuộc khủng hoảng hiện nay đang đặt ra thách thức lớn đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Ông Cho cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về các chiến dịch trên bộ của Israel tại Gaza và việc nối lại hoạt động xây dựng khu định cư tại Bờ Tây; kêu gọi các bên nỗ lực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn sớm cũng như thúc đẩy việc trả tự do cho các con tin.Tiếp đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc nhấn mạnh "giải pháp hai Nhà nước" là con đường duy nhất để giải quyết xung đột Israel-Palestine và xây dựng một nền hòa bình bền vững. Ông khẳng định Hàn Quốc sẽ tích cực tham gia vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm thiết lập hòa bình và ổn định khu vực thông qua giải pháp này.Những phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh vấn đề công nhận Nhà nước Palestine đang nổi lên như một trong những chủ đề nhạy cảm và được quan tâm hàng đầu tại kỳ họp cấp cao năm nay của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Kể từ tuần trước, một loạt các quốc gia như Canada, Australia, Anh và Bồ Đào Nha đã lần lượt công nhận Nhà nước Palestine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã tuyên bố ủng hộ việc công nhận Palestine là một quốc gia có chủ quyền vào ngày 22/9 (giờ địa phương) trước Đại hội đồng Liên hợp quốc. Như vậy, hiện chỉ còn 5 nước trong Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) chưa công nhận Palestine là một quốc gia độc lập, đó là Mỹ, Đức, Ý, Nhật Bản và Hàn Quốc.Vào ngày 12/9 (giờ địa phương), Hàn Quốc nằm trong số 142 quốc gia bỏ phiếu tán thành nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc có nội dung ủng hộ giải pháp hai Nhà nước như một phương án hoà bình cho vấn đề Palestine. Tuy nhiên, Seoul vẫn chưa chính thức công nhận Palestine là một quốc gia độc lập.Trong cuộc họp chính thức tiếp theo của Hội đồng bảo an về tình hình Ukraine, Bộ trưởng Cho cảnh báo chiến sự giờ đây không còn giới hạn trong phạm vi lãnh thổ Ukraine, minh chứng là việc máy bay mini không người lái (drone) của Nga gần đây đã xâm phạm không phận của Ba Lan. Ông Cho lên án các cuộc tấn công bừa bãi vào dân thường và cơ sở dân sự là vi phạm luật nhân đạo quốc tế, kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động này.Bộ trưởng cho biết Hàn Quốc đã và đang hỗ trợ Ukraine nhằm giảm bớt nỗi thống khổ cho dân thường, đồng thời sẽ tiếp tục xem xét phương án hỗ trợ bổ sung cho Kiev trong thời gian tới.Bên cạnh đó, Bộ trưởng Cho bày tỏ lo ngại sâu sắc về hợp tác quân sự giữa Bắc Triều Tiên và Nga, nhấn mạnh rằng các hành động như chuyển giao tên lửa đạn đạo, vũ khí hay điều động binh sĩ giữa hai nước đã vi phạm rõ ràng Hiến chương Liên hợp quốc và các nghị quyết của Hội đồng bảo an.