Seoul khẳng định giữ vững nguyên tắc trong đàm phán thuế quan với Washington

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo tại New York (Mỹ) ngày 24/9 (giờ địa phương), Chánh Văn phòng Chính sách, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Yong-beom cho biết như đã nhiều lần nhấn mạnh, Chính phủ Hàn Quốc đang đàm phán thuế quan với Mỹ trên nguyên tắc đảm bảo tính hợp lý về thương mại, trong phạm vi có thể chấp nhận và mang lại kết quả đôi bên cùng có lợi. Seoul sẽ không vì thời hạn đàm phán gấp rút mà hy sinh nguyên tắc này.Liên quan đến vấn đề hoán đổi tiền tệ Hàn-Mỹ, một trong những vấn đề trọng tâm trong quá trình đàm phán thuế quan giữ hai nước, ông Kim ví hoán đổi tiền tệ không giới hạn là "điều kiện cần" theo thuật ngữ toán học phổ thông.Theo quan chức này, việc triển khai gói đầu tư 350 tỷ vào Mỹ sẽ gây ra cú sốc ngoại hối lớn đối với Hàn Quốc. Nếu vấn đề hoán đổi tiền tệ không được giải quyết thì sẽ không thể đạt được tiến triển. Tuy nhiên, dù vấn đề này được giải quyết thì cũng không có nghĩa là Seoul chấp nhận y nguyên yêu cầu của Washington, trong đó có việc chấp nhận hình thức đầu tư 350 tỷ USD bằng tiền mặt như Mỹ yêu cầu.Ngoài "điều kiện cần" là hoán đổi tiền tệ, theo ông Kim, còn phải có "điều kiện đủ" là phương án đó phải nằm trong phạm vi cho phép của luật pháp Hàn Quốc, cũng như phải được Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn.Chánh Văn phòng Kim giải thích quy mô đầu tư lớn 350 tỷ USD sẽ khó có thể đáp ứng được quy định hiện hành của Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM). Vì vậy, Chính phủ Hàn Quốc sẽ phải sửa đổi Luật Ngân hàng xuất nhập khẩu hoặc phải trình Quốc hội đồng ý bảo lãnh.Ông Kim cho biết hiện phía Mỹ đang không chấp thuận phương án mà Hàn Quốc đưa ra, là phân loại tối đa dòng tiền (cash flow), chia thành khoản vay (loan), bảo lãnh (guarantee) và đầu tư. Do đó, Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực đàm phán với phía Mỹ để đảm bảo dòng tiền sẽ có đặc tính gần giống với khoản vay nhất.