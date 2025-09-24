Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo ngày 25/9, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young phát biểu trên thực tế, hai miền Nam-Bắc đã là hai Nhà nước theo luật pháp quốc tế. Ít nhất 50-60% người dân Hàn Quốc coi Bắc Triều Tiên là một Nhà nước riêng.Tuy nhiên, việc công nhận Bắc Triều Tiên là một Nhà nước không mang ý nghĩa chấp nhận sự chia cắt vĩnh viễn. Theo ông, đây là một quan điểm thực tế, thực dụng, nhìn nhận quan hệ liên Triều một cách linh hoạt.Bộ trưởng nói thêm việc công nhận Bắc Triều Tiên là một Nhà nước nảy sinh một cách tạm thời trong quá trình hướng tới thống nhất, trong mối quan hệ đặc thù giữa hai miền Nam-Bắc.Gần đây, ông Chung đã đưa ra quan điểm về "hai Nhà nước hòa bình", khiến dư luận có ý kiến cho rằng điều này đồng nghĩa với ủng hộ lập trường hai Nhà nước của Bắc Triều Tiên, từ bỏ thống nhất. Phát biểu lần này của Bộ trưởng nhằm phản bác rằng việc công nhận Bắc Triều Tiên như một Nhà nước không có nghĩa là từ bỏ thống nhất.Quan điểm này của Bộ trưởng Chung có sự khác biệt với Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Wi Sung-lac. Trong một buổi tọa đàm ngày 23/9 (giờ địa phương) tại New York (Mỹ), Chánh Văn phòng Wi đã khẳng định Chính phủ Hàn Quốc không ủng hộ cũng không công nhận quan điểm "hai Nhà nước". Điều này cho thấy có sự bất đồng ý kiến giữa hai quan chức cấp cao ở lĩnh vực đối ngoại và an ninh Hàn Quốc.Bộ trưởng Chung nhấn mạnh đây chỉ là tranh cãi không cần thiết, cần tập trung hơn vào các nhiệm vụ mà Tổng thống Lee Jae Myung đề ra, đó là làm cách nào để khôi phục đối thoại và giao lưu liên Triều, đồng thời thúc đẩy thiết lập quan hệ ngoại giao Mỹ-Triều, Nhật-Triều.Bên cạnh đó, Bộ trưởng Thống nhất cũng nhấn mạnh việc chấm dứt chương trình phát triển hạt nhân của Bắc Triều Tiên là nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Ngay lúc này đây, miền Bắc đang vận hành các máy ly tâm làm giàu uranium tại 4 cơ sở. Theo phỏng đoán của cơ quan tình báo Hàn Quốc, nước này có thể đang sở hữu 2.000 kg uranium làm giàu cấp độ cao trên 90%.Bộ trưởng nhấn mạnh không thể khiến Bình Nhưỡng từ bỏ hạt nhân bằng cấm vận. Theo ông, việc tổ chức hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể tạo ra bước đột phá tình hình.