Mỹ chính thức hạ thuế ô tô với EU xuống 15%

Photo : YONHAP News

Chính phủ Mỹ ngày 24/9 (giờ địa phương) đã chính thức điều chỉnh thuế suất đối với ô tô và phụ tùng ô tô sản xuất tại Liên minh châu Âu (EU), từ mức 27,5% hiện hành xuống còn 15%. Mức thuế mới có hiệu lực hồi tố từ ngày 1/8. Điều này có nghĩa là những doanh nghiệp đã nộp thuế cao hơn trước đó sẽ được hoàn trả phần chênh lệch.Trước đó, vào ngày 21/8, Mỹ và EU đã công bố tuyên bố chung về thỏa thuận thương mại, theo đó thuế nhập khẩu ô tô và phụ tùng ô tô châu Âu sẽ được hạ xuống 15%. Tuy nhiên, thỏa thuận này đi kèm với điều kiện là EU phải ban hành dự thảo luật nhằm xóa bỏ thuế đối với hàng công nghiệp của Mỹ và mở rộng tiếp cận thị trường đối với một số mặt hàng nông, thủy sản. Theo đó, vào cuối tháng trước, EU đã công bố dự thảo luật, và ngày 5/9 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã ban hành sắc lệnh hành chính cam kết điều chỉnh thuế quan.Việc điều chỉnh thuế quan không chỉ áp dụng với ô tô mà còn mở rộng sang các mặt hàng khác. Phụ tùng máy bay và một số nguyên liệu dược phẩm cũng nằm trong diện được miễn hoặc giảm thuế, trong đó có mặt hàng đã được áp dụng từ ngày 1/9.Trước đó, Nhật Bản cũng đã hoàn tất đàm phán thuế quan với Mỹ và thống nhất áp dụng mức thuế 15% với mặt hàng ô tô.Vào tháng 7, Mỹ và Hàn Quốc cũng đã nhất trí về phương án hạ thuế ô tô xuống 15%. Tuy nhiên, do các cuộc đàm phán tiếp theo về hình thức đầu tư vào Mỹ gặp nhiều khó khăn, mức thuế 25% hiện vẫn đang được duy trì.Theo một số phân tích, do tỷ trọng sản xuất ô tô của Hàn Quốc tại Mỹ khá lớn nên tác động ngắn hạn vẫn ở mức hạn chế. Tuy nhiên, xe và phụ tùng ô tô sản xuất tại Hàn Quốc chắc chắn sẽ rơi vào thế bất lợi trong cuộc cạnh tranh về giá thành.