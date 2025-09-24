Số lượng du học sinh tại Hàn Quốc năm 2025 tăng 21,3%

Photo : YONHAP News

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 24/9 công bố kết quả rà soát “Phương án nâng cao năng lực cạnh tranh giáo dục du học sinh”. Theo kết quả khảo sát của Bộ Giáo dục, số lượng du học sinh nước ngoài năm nay đạt khoảng 253.000 người, tăng 21,3% so với năm ngoái (209.000 người). Trong đó, số du học sinh theo học chương trình đào tạo học vị (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ) là hơn 179.000 người, tăng 22,6% so với con số 146.000 người năm trước, chiếm 70,7% tổng số du học sinh.Tỷ lệ du học sinh theo học các trường đại học hệ 4 năm là 83,9%, giảm so với năm ngoái (86,6%), hệ cao đẳng là 14,8%, tăng so với năm trước (11,6%).Xét theo chuyên ngành, du học sinh theo học khối ngành khoa học, kỹ thuật tăng nhẹ từ 21,4% lên 23,9%, trong khi khối xã hội, nhân văn giảm từ 64,8% xuống 63,9%.Một quan chức Bộ Giáo dục cho biết con số du học sinh nói trên đã vượt mục tiêu tuyển sinh năm 2025, tin tưởng mục tiêu 300.000 du học sinh cho tới năm 2027 là hoàn toàn khả thi.Trong số các du học sinh, có 30,2% là người Trung Quốc, chiếm nhiều nhất, sau đó tới Việt Nam (29,7%), Uzbekistan (6,2%) và Mông Cổ (6,0%).Tình trạng du học sinh tập trung quá mức ở Seoul và các địa phương lân cận đã được giảm nhẹ hơn trước. Số du học sinh tại các trường ngoài khu vực thủ đô tăng từ 92.019 người (44%) năm ngoái lên 116.043 người (45,8%) trong năm nay, tức tăng thêm hơn 20.000 người. Trong đó tỉnh Bắc Chungcheong ghi nhận mức tăng cao nhất, từ 5.053 người lên 10.537 người, tức tăng 92,1%. Bộ Giáo dục giải thích điều này là do tỉnh Bắc Chungcheong đã lập bộ phận hỗ trợ nhằm thu hút 10.000 du học sinh, tăng cường hỗ trợ học tập trực tuyến cho các kỳ thi tiếng Hàn."Phương án nâng cao năng lực cạnh tranh giáo dục du học sinh" là một chính sách được Bộ Giáo dục Hàn Quốc xây dựng vào năm 2023, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh các trường đại học trong nước, tạo bước đột phá cho tình hình giảm dân số trong độ tuổi đi học.Chính sách này đặt mục tiêu xây dựng chiến lược hỗ trợ toàn diện, từ thu hút, đào tạo, việc làm đến định cư cho du học sinh, trong đó chính quyền địa phương đóng vai trò chủ đạo; đồng thời tập trung thu hút nhân tài khối ngành khoa học, kỹ thuật để đạt mốc 300.000 du học sinh vào năm 2027.