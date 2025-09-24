Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ (KIDD) lần thứ 27 tại Seoul

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ (KIDD) lần thứ 27 đã diễn ra tại Seoul trong vòng hai ngày 23-24/9.Theo một quan chức Bộ Quốc phòng, tại hội nghị trên, hai bên đã rà soát tiến độ triển khai “Kế hoạch chuyển giao quyền tác chiến thời chiến có điều kiện” được thống nhất trước đó; đánh giá rằng đã có những tiến triển đáng kể trong việc đáp ứng các điều kiện chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.Seoul và Washington nhất trí duy trì phối hợp chặt chẽ đối phó với việc Bắc Triều Tiên đẩy mạnh năng lực hạt nhân và tên lửa, cũng như hợp tác quân sự Nga-Triều, đồng thời kêu gọi hợp tác trong các biện pháp giảm căng thẳng quân sự liên Triều.Quan chức hai nước đã tiến hành đánh giá về các cuộc tập trận chung phản ánh sự thay đổi của môi trường an ninh gần đây, đồng tình về kế hoạch tập trận trong năm sau nhằm duy trì trạng thái phòng thủ liên quân vững chắc; nhất trí tăng cường và mở rộng các cuộc diễn tập, huấn luyện trong lĩnh vực không gian mạng, vũ trụ và tên lửa. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường năng lực an ninh hàng hải, diễn tập đa phương với các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương nhằm duy trì động lực hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật, vì an ninh khu vực. Ngoài ra, hai nước đã thảo luận về phương án hợp tác đóng tàu, mở rộng cả sang các lĩnh vực bảo trì, sửa chữa và vận hành (MRO) tàu chiến và máy bay của Mỹ.Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ quốc phòng, hai nước nhất trí mở rộng hợp tác song phương và xây dựng các kế hoạch cụ thể trong những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và hệ thống chiến đấu kết hợp có người lái và không người lái.Bộ Quốc phòng cho biết tại hội nghị lần này, hai bên đã thảo luận toàn diện về lĩnh vực quốc phòng, nhằm hiện đại hóa đồng minh Hàn-Mỹ theo hướng đôi bên cùng có lợi, hướng tới tương lai trong bối cảnh an ninh khu vực có nhiều thay đổi. Hai bên quyết định sẽ xúc tiến hợp tác trong các bước đi tiếp theo ở lĩnh vực quốc phòng đã được nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vào tháng 8 vừa qua.Tham dự hội nghị trên, phía Hàn Quốc do Quyền Chánh Văn phòng Chính sách quốc phòng Bộ Quốc phòng Yoon Bong-hee làm trưởng đoàn. Phía Mỹ do ông John Noh, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Đông Á dẫn đầu. Ngoài ra, hội nghị còn có sự tham dự của các quan chức chủ chốt trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao của hai nước.