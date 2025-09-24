Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo nghị quyết vì thành công của Hội nghị thượng đỉnh APEC

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc trong phiên họp toàn thể ngày 25/9 đã thông qua dự thảo nghị quyết về việc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju và vì hòa bình, thịnh vượng trên bán đảo Hàn Quốc.Dự thảo nghị quyết có chứa nội dung khẳng định Quốc hội Hàn Quốc sẽ hỗ trợ toàn bộ về mặt chế độ để Hội nghị thượng đỉnh APEC có thể cụ thể hóa tầm nhìn kết nối, đổi mới và thịnh vượng.Cụ thể, dự thảo nghị quyết nhấn mạnh Quốc hội sẽ hỗ trợ để Hội nghị thượng đỉnh APEC lần này trở thành cơ hội để lãnh đạo các nước khẳng định ý chí kiên định về vấn đề hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, ổn định tại khu vực Đông Bắc Á, qua đó góp phần thể hiện Hàn Quốc là một điểm đến đầu tư hấp dẫn và đáng tin cậy, mở ra con đường mới cho thương mại và giao lưu.Ngoài ra, dự thảo nghị quyết cũng đề cập đến việc tận dụng sức mạnh của nội dung văn hóa để khẳng định với cộng đồng quốc tế rằng Hàn Quốc là một cường quốc văn hóa được thế giới chú ý, từ đó nâng cao vị thế quốc gia thông qua giao lưu và hợp tác văn hóa.Nghị sĩ Chung Il-young thuộc Ủy ban đặc biệt về Hội nghị thượng đỉnh APEC của Quốc hội Hàn Quốc giải thích rằng dự thảo nghị quyết này được đề xuất với mục đích khẳng định Quốc hội Hàn Quốc sẽ phối hợp cùng Chính phủ, chính quyền địa phương và người dân, nỗ lực hết sức để mọi thành quả của Hội nghị thượng đỉnh APEC có thể đem lại sự thịnh vượng cho đời sống người dân.Ủy ban đặc biệt về Hội nghị thượng đỉnh APEC thuộc Quốc hội được ra mắt vào hồi tháng 4 nhằm hỗ trợ tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh APEC lần thứ 32, được tổ chức vào cuối tháng 10 tại thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc.